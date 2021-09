Ο οίκος Sotheby’s κέρδισε το δικαίωμα πώλησης σε δημοπρασία της συλλογής έργων τέχνης του Αμερικανού μεγιστάνα ακινήτων, Χάρι Μάκλοου και της πρώην συζύγου του, Λίντα Μάκλοου.

Στη συγκεκριμένη δημοπρασία αναμένεται να πωληθεί η πιο ακριβή στην ιστορία συλλογή έργων ζωγραφικής και γλυπτών.

Unveiling The Macklowe Collection – the greatest collection of Modern & Contemporary Art ever to appear at auction. 65 iconic masterpieces will be offered in two stand-alone auctions in November 2021 & May 2022. https://t.co/4OaVdsRPMm #TheMackloweCollection pic.twitter.com/49lDGZm8P0

