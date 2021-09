Μία από τις εμβληματικές ολόσωμες φόρμες του Έλβις Πρίσλεϊ πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 1.012.500 δολαρίων.

Η λευκή φόρμα και η κάπα που φορούσε ο θρυλικός τραγουδιστής σε μια σειρά παραστάσεων στο Madison Square Garden, στη Νέα Υόρκη το 1972 πωλήθηκαν από τον οίκο δημοπρασιών Kruse GWS Auction.

Οι προσφορές για τη σχεδιασμένη από τον Bill Belew δημιουργία, ξεκινούσαν από την τιμή των 350.000 δολαρίων και για την κάπα από την τιμή των 50.000 δολαρίων.

Το 1972, ο Έλβις Πρίσλεϊ για τέσσερις συνεχόμενες νύχτες εμφανίστηκε στο MSG με τα εισιτήρια για τις παραστάσεις να εξαντλούνται και έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που το κατάφερε στον συγκεκριμένο χώρο συναυλιών και αθλητικών εκδηλώσεων, στο Μανχάταν.

Ένα μεγάλος αριθμός αντικειμένων με θέμα τον Έλβις Πρίσλεϊ πωλήθηκαν επίσης στη δημοπρασία-ένα αντίγραφο της Αγίας Γραφής που του χάρισε κάποτε ένας θαυμαστής, μια συλλογή από μαλλιά του, τα οποία κρατούσε ο κουρέας του έναντι 72.500 δολαρίων, ένα κράνος που φορούσε στην ταινία «Viva Las Vegas» έναντι 23,750 δολαρίων και οι μπότες που φορούσε στη σκηνή έναντι 28,750.

