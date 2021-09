Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε προκάτ μονάδα θεραπείας η οποία είχε στηθεί για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη κλινών για ασθενείς με την COVID-19 σε νοσοκομείο του Τέτοβο.

Οπως γνωστοποίησε πριν λίγο ο υπουργός Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας Βένκο Φίλιπτσε, κατά τον πρώτο απολογισμό έχασαν τη ζωή τους δέκα ασθενείς.

A few moments ago there was an explosion at the modular #Covid_19 hospital in City of #Tetovo, #NorthMacedonia

There are also reports of casualties on patients and medical staff. The modular hospital was completely burnt down, while the fire is still active in some parts.. pic.twitter.com/bRicvLcMSB

— Abdylvehab (@abdylvehab) September 8, 2021