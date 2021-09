Νοσταλγική διάθεση είχε η Μαρία Κορινθίου.

Είναι δε τόσο ακομπλεξάριστη πού τόλμησε και «ανέβασε» στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία από την ηλικία των 17 της χρόνων.

Η ηθοποιός έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους δύο φωτογραφίες μια από την εφηβική της ηλικία και μια τωρινή.

«Me and my mid-Mini me…..

My new acting headshot…….

Η πρώτη μου ήτανε όταν ήμουν 17 μισή χρονών, μόλις είχα τελειώσει το σχολείο ……..

Περνάνε τα χρόνια…..σου φαίνονται όλα σαν χθες αλλά ταυτόχρονα τόσο μακριά………

Μικρή μου Μαρία, γυρνώντας πίσω σε εκείνη την πρώτη φωτογραφία που την είχες τραβήξει για κάποιο σκοπό, αυτός ο σκοπός έχει ήδη εκπληρωθεί. Τώρα μένει να εκπληρωθεί και ο σκοπός της καινούργιας», σχολίασε κάτω από την ανάρτησή της.

Δείτε την φωτογραφία

