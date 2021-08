Την πρώτη τους συνέντευξη Τύπου έδωσαν οι Ταλιμπάν αφότου κατέλαβαν πλήρως την εξουσία στο Αφγανιστάν, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί τα γεγονότα με αμηχανία σε διπλωματικό πεδίο και φόβο για το πώς εννοούν οι ισλαμιστές αντάρτες την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι Ταλιμπάν υποστήριξαν πως δεν επιθυμούν εσωτερικούς ή εξωτερικούς εχθρούς και ότι στοχεύουν σε ειρηνικές σχέσεις με άλλα κράτη, με τον εκπρόσωπό τους, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, να προσπαθεί να δημιουργήσει ένα προφίλ «κανονικότητας» και να εξωραΐσει την εικόνα τους.

“Unfortunately the last government was weak, they didn’t keep their promises”

Taliban spokesman Zabihullah Mujahid tells Kabul residents “their security is ensured” as he addresses Afghans for first time since the group took took control

