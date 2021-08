Ο Τομ Ντάλεϊ είναι ο βρετανός κολυμβητής, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη συγχρονισμένη κατάδυση από τα δέκα μέτρα, ενώ λίγο μετά τη διάκρισή του, έστειλε δημόσιο μήνυμά για τη σεξουαλικότητά του, σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο.

Ο χρυσός ολυμπιονίκης με δάκρυα στα μάτια, έστειλε το δικό του μήνυμα κατά του συντηρητισμού και υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, κερδίζοντας εύσημα από όλα τα ΜΜΕ παγκοσμίως αλλά και από τους συναθλητές του.

«Αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος και υπερήφανος να πω ότι είμαι γκέι και κάτοχος Ολυμπιακού μεταλλίου. Όταν ήμουν μικρός πίστευα ότι ποτέ δεν θα μπορούσα να πετύχω τίποτα γιατί είμαι αυτός που είμαι.

Το να είμαι ένας Ολυμπιονίκης τώρα δείχνει ακριβώς σε όλους ότι όλοι μπορούν να πετύχουν τα πάντα», επεσήμανε ο Τομ Ντάλεϊ.

Τα λόγια του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου ήταν λόγια καρδιάς ενός ανθρώπου που πέρασε δύσκολα παιδικά και νεανικά χρόνια.

«Έκανα το come out το 2013. Ξέρετε όταν ήμουν μικρότερος ένιωθα εντελώς μόνος και διαφορετικός. Αισθανόμουν ότι ένα κομμάτι μου δεν ήταν τόσο «σωστό» όσο η κοινωνία θα ήθελε να είναι.

Ελπίζω ότι κάθε μέλος της LGBT κοινότητας να δει ότι, όσο μόνο κι αν νιώθει τώρα, δεν είστε μόνοι σας. Μπορείτε να καταφέρετε οτιδήποτε.

Υπάρχει μια κοινότητα εκεί έξω για να σας στηρίξει. Είναι ένα από τα πράγματα για τα οποία νιώθω περήφανος. Ότι είμαι ένας γκέι άνδρας και είμαι επίσης χρυσός Ολυμπιονίκης.

Όταν ήμουν νεότερος πίστευα ότι δεν θα καταφέρω τίποτα γιατί ήμουν αυτός που ήμουν» είπε φανερά συγκινημένος αλλά και ανακουφισμένος ο Τομ Ντάλεϊ.

