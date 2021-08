Ποιος μπορεί να αντισταθεί στις τηγανιτές πατάτες; Μάλλον, κανείς. Ειδικά αν αυτές είναι από τις πιο ακριβές που σερβίρονται στον κόσμο.

Ναι, στη Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα στο Serendipity 3, που βρίσκεται στο Upper East Side του Μανχάταν, μπορεί να απολαύσει κανείς τις πιο ακριβές τηγανιτές πατάτες του κόσμου. Μάλιστα, το εστιατόριο για τον συγκεκριμένο λόγο από τις 13 Ιούλη έχει μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες.

«Το Serendipity 3 είναι ένα πραγματικό χαρούμενο μέρος. Οι άνθρωποι έρχονται εδώ για να γιορτάσουν και πραγματικά να ξεφύγουν από την πραγματικότητα της ζωής», λέει ο δημιουργικός διευθυντής και σεφ του εστιατορίου, Τζόε Καλντερόν.

Όσο για τη συνταγή για τις τηγανητές πατάτες; Είναι της ποικιλίας Chipperbec, που έχουν λεπτή φλούδα, χαμηλή περιεκτικότητα ζάχαρης και υψηλή περιεκτικότητα αμύλου. Αφού κοπούν, μπλανσάρονται σε σαμπάνια Dom Perignon και ξύδι σαμπάνιας J. LeBlanc French Champagne Ardenne. Στη συνέχεια τηγανίζονται τρεις φορές σε λίπος χήνας.

Πριν σερβιριστούν, γαρνίρονται με αλάτι και λάδι τρούφας και στολίζονται με ένα πεκορίνο με τρούφα Crete Senesi Pecorino Tartufello, ξύσματα τρούφας Black Summer από την Ούμπρια της Ιταλίας και σκόνη βρώσιμου χρυσού 23 καρατίων. Φυσικά, συνοδεύονται από μία σος τυριού Mornay.

New York City’s Serendipity 3 restaurant scored its 10th Guinness World Record with the world’s most expensive French fries. The Creme de la Creme Pommes Frites are packed with truffles, topped with 23K edible gold dust and cost a whopping $200. pic.twitter.com/xxWng1bKgK

— CBS News (@CBSNews) July 27, 2021