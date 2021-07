Τον πρώτο της non binary χαρακτήρα που ντουμπλάρει ένας non binary λατίνος ηθοποιός παρουσίασε στο κοινό της η αγαπημένη σειρά της Disney «The Owl House».

Η σειρά κινουμένων σχεδίων που μεταδίδεται από το κανάλι της Disney, ακολουθεί τις περιπέτειες της Λους, ενός 14χρονου αμερικανο-δομινικανού κοριτσιού που πέφτει από ένα πόρταλ σε άλλο κόσμο.

Στη δεύτερη σεζόν που ξεκίνησε αυτόν τον μήνα, οι θαυμαστές της σειράς είχαν τη χαρά να γνωρίσουν έναν ολοκαίνουριο χαρακτήρα, τον Ρέιν Γουίσπερς.

Τον Ρέιν ντουμπλάρει στη σειρά ο Avi Roque, ένας non-binar Λατινοαμερικάνος ηθοποιός.

«Όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Συμμετέχω ως Ρέιν Γουίσπερς, τον ευφυή και δουλευταρά αρχιμάγο του Bard Coven στο νέο επεισόδιο του The Owl House…» έγραψε ο ίδιος στο Twitter.

🦉✨DREAM COME TRUE✨🦉

I guest star as Raine Whispers (pronouns: they/them), the sharp and hardworking Head Witch of the Bard Coven, in the new episode of #TheOwlHouse

premiering July 24 at 10:00am ET/PT on #DisneyChannel and DisneyNOW. Make sure to check it out!! pic.twitter.com/zRkaGIDAgd

— Avi Roque (@ok_roque) July 22, 2021