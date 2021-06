O Πάπας Φραγκίσκος είναι συνήθως ο πρωταγωνιστής στις συγκεντρώσεις στο Βατικανό, όμως ο Spiderman, πιο συγκεκριμένα, ένας Ιταλός που ντύνεται όπως ο φανταστικός χαρακτήρας των βιβλίων κόμικ και ταινιών, ήταν εκείνος που προσέλκυσε τα βλέμματα του κοινού κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ακρόασης στην Αγία Έδρα.

Ο Ματέο Βιλαρντίτα 28 ετών, φορά τη στολή του υπερήρωα για να ενθαρρύνει τα παιδιά που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, όπως εκείνα στο παιδιατρικό νοσοκομείο του Βατικανού που επισκέφτηκε στις 23 Ιουνίου.

LOOK: Pope Francis greets a person dressed as Spiderman after the general audience, amid the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, at the Vatican, June 23, 2021. | REUTERS/Remo Casilli pic.twitter.com/1tfHOu1Z08

Σε δηλώσεις του στο AP TV , όπως μεταδίδει σχετικά το ΑΠΕ, ο Βιλαρντίτα ανέφερε ότι έδωσε στον Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μια εφεδρική μάσκα, «συμβολικά για να του εξηγήσει ότι μέσα από αυτά τα μάτια βλέπει καθημερινά πόνο από άρρωστα παιδιά στα νοσοκομεία».

«Ήταν πολύ συναρπαστικό γιατί ο Πάπας Φραγκίσκος κατάλαβε αμέσως την αποστολή μου» ανέφερε.

Ο Ματέο Βιλαρντίτα έβγαλε selfie με νέους που ήταν στην ακρόαση.

Το Βατικανό χαρακτήρισε τον Βιλαρντίτα ως «πραγματικά καλό σούπερ ήρωα» και ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του πολύμηνου lockdown στην Ιταλία λόγω της πανδημίας πραγματοποίησε περισσότερες από 1.400 βιντεοκλήσεις, καθώς δεν ήταν σε θέση να επισκεφτεί αυτοπροσώπως, για να βοηθήσει τα παιδιά να χαμογελάσουν.

‘Spiderman’ gave Pope Francis his very own superhero mask on Wednesday. Mattia Villardita was seated in the VIP section in recognition of his work visiting sick children in hospitals 👇 pic.twitter.com/yYXg4tI3rC

