Τον σεβασμό του προς το πρόσωπο του Βασίλη Σπανούλη έδειξε ο Κάιλ Χάινς, τονίζοντας ότι είναι ευγνώμων που είχε την ευκαιρία να μάθει από τον «Kill Bill».

«Ευχαριστώ GOAT Kill Bill για την θρυλική καριέρα. Είμαι ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να μάθω από σένα κάθε μέρα. Ευχαριστώ για όσα έδωσες στο παιχνίδι. Απόλαυσε μια άξια συνταξιοδότηση», ανέφερε χαρακτηριστικά μέσω ανάρτησης του στο twitter.

Ο σέντερ της Αρμάνι Μιλάνο συνυπήρξε με τον επί σειρά ετών αρχηγό του Ολυμπιακού, όταν ήταν και εκείνος παίκτης των «ερυθρολεύκων».

Thank you to the 🐐 Kill Bill on a legendary career. I’m thankful I had the opportunity to learn from you everyday. Thank you for what you gave to the game of basketball. Enjoy a much deserved Retirement!!!! pic.twitter.com/JtSmjNpr9N

— Kyle Hines (@SirHines) June 26, 2021