«Είχαμε μία καλή και εποικοδομητική συνάντηση», ήταν η πρώτη δήλωση του Μπάιντεν μετά τη συνάντηση των δύο προέδρων στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Στο τραπέζι της συνάντησης τέθηκαν τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου αλλά και το αγκάθι των S – 400 και των F- 35.

Μετά τη συνάντησή τους ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρέμεινε φειδωλός δηλώνοντας στους δημοσιογράφους πως είχαν μία καλή συνάντηση.

The President, ahead of his Erdogan meeting, with a throng of press being held at the door. pic.twitter.com/LgTqvrnt4D

