Συγκίνηση προκάλεσε στους κύκλους του αμερικανικού κινηματογράφου η είδηση του θανάτου πολύ γνωστού ηθοποιού.

Ο λόγος για τον Ερνι Λάιβλι, πατέρα της διάσημης και πανέμορφης ηθοποιού Μπλέικ Λάιβλι.

Είχε αρχίσει την καριέρα του στην οθόνη με ρόλους γκεστ σε δημοφιλείς σειρές όπως τα «The Waltons» και «Fantasy Island», καθώς και έναν ρόλο στους «Ντιουκς του Χάζαρντ».

Εστίασε περισσότερο σε τηλεοπτικές σειρές και τηλεταινίες κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, και εμφανίστηκε σε επεισόδια των Hill Street Blues, Falcon Crest, Newhart, Murder She Wrote και The West Wing. Επίσης ήταν γκεστ σε σειρές όπως τα Seinfeld, Fame, Scarecrow & Mrs. King, Remington Steele και thirtysomething.

Μετά άρχισε να εμφανίζεται σε μικρούς ρόλους σε ταινίες κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1980 (Turner & Hooch, Shocker, Hard to Kill, Air America, The Man in the Moon, Passenger 57, Stop! Or My Mom Will Shoot, κ.α.).

Είχε γεννηθεί στις 29 Ιανουαρίου 1947 στη Βαλτιμόρη με όνομα Έρνεστ Μπράουν Τζούνιορ, και υπηρέτησε ως πεζοναύτης στο Βιετνάμ πριν στραφεί στην υποκριτική. Ήταν επίσης και δάσκαλος υποκριτικής και μέντορας σε γνωστούς ηθοποιούς, μεταξύ των οποίων οι Άλισον Χάνιγκαν, Μπρίτανι Μέρφι, Σκοτ Γκράιμς κ.α- όπως και στα παιδιά του, Μπλέικ και Έρικ Λάιβλι.

Μεταξύ άλλων, ο Έρνι Λάιβλι είχε παίξει και τον…πατέρα της κόρης του στο «The Sisterhood of the Traveling Pants» του 2005 και το σίκουέλ του το 2008.