«Εάν θέλετε να ελέγξετε τη ζωή μου, τώρα ήρθε η στιγμή. Μπορείτε να ψηφίστε τι θα κάνω μέσα στην ημέρα κι εγώ μετά θα σας δείξω σε βίντεο τι έκανα», λέει σε πρόσφατη ανάρτησή του στην εφαρμογή NewNew ο 15χρονος χορευτής, ηθοποιός και influencer Λεβ Κάμερον, με τα 3,8 εκατομμύρια followers στο TikTok και τους 1,2 εκατομμύρια συνδρομητές στο κανάλι του στο YouTube.

Για του λόγου το αληθές, τους έθεσε μία σειρά ερωτημάτων στον λογαριασμό που άνοιξε προ ημερών στην νέα εφαρμογή: τι παιχνίδι να παίξει με τους φίλους του, ποια ταινία να δει, ποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι να παίξει, τι όνομα να δώσει στο κατοικίδιό του.

Με 5 δολάρια, λοιπόν, οι εγγεγραμμένοι ακόλουθοί του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μπορούν να ψηφίσουν κατά περίπτωση, κρίνοντας το τελικό αποτέλεσμά της.

Πληρώνοντας τα τετραπλάσια, μπορούν να ζητήσουν από τον influencer να κάνει κάτι στην καθημερινότητά του γι’ αυτούς.

Οτιδήποτε θεωρείται πάντως παράνομο, επικίνδυνο, ανάρμοστο ή προσβλητικό, θα μπορεί να διαγράφεται αμέσως από την πλατφόρμα.

Όπως ο Λεβ, έτσι και άλλοι δημιουργοί περιεχομένου έχουν ανοίξει λογαριασμό και στο NewNew, στοχεύοντας σε σύσφιξη των σχέσεων με τους ακολούθους τους, σε αύξηση του αριθμού τους και, φυσικά, στο κέρδος.

Η δημιουργός της εφαρμογής, η 33χρονη Καναδή Κόρτνι Σμιθ, την παρομοιάζει με «χρηματιστήριο ανθρώπινων αξιών, όπου αγοράζεις μετοχές της ζωής πραγματικών ανθρώπων, για να ελέγξεις τις αποφάσεις τους και να παρακολουθείς το αποτέλεσμα».



«Χτίζουμε μια οικονομία της προσοχής, στην οποία κάποιος αγοράζει στιγμές στη ζωή άλλων ανθρώπων», λέει στους New York Times, «και εμείς πάμε ένα βήμα παραπέρα, επιτρέποντας στους ανθρώπους να ελέγχουν αυτές τις στιγμές».

Κοντολογίς, «είναι σαν να παντρεύεις το TikTok με το Big Brother, που είναι αμφότερα εξαιρετικά πετυχημένα», το περιγράφει πιο γλαφυρά στο BBC ο ειδικός σε θέματα μέσω κοινωνικής δικτύωσης, Ματ Ναβάρα.

Τα προς ψηφοφορία ερωτήματα-διλήμματα στην εφαρμογή ποικίλουν, ανάλογα με τον κάτοχο του λογαριασμού.

Από το τι μπλούζα να διαλέξει, τι φαγητό να παραγγείλει ή εάν πρέπει να χωρίσει από τη σχέση του, μέχρι το πώς να διαμορφώσει το επόμενο έργο του -π.χ. ένα βιβλίο, ένα ρούχο ή μία εικαστική παρέμβαση- ως δημιουργός περιεχομένου.

«Για πολλούς, είναι πολύ ωραίο να γνωρίζουν ότι, χάρη στην ψήφο τους, ένας από τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες έβαψε έναν πίνακα με μπλε και ροζ», αναφέρει η Σμιθ, επιχειρώντας να σκιαγραφήσει μία αμοιβαία επωφελή σχέση.

«Όταν θέλει κάποιος να πουλήσει το βιβλίο του ή κάτι που έχει φιλοτεχνήσει, αυτό θα βοηθήσει στην προώθησή του, μιας και στη διαμόρφωσή του έχουν πρακτικά συνδράμει κι άλλοι».

Αν και η εφαρμογή είναι ακόμη σε beta εκδοχή, διάφοροι αστέρες του TikTok και του YouTube κερδίζουν ήδη χρήματα μέσα από αυτή.

Το εγχείρημα της νεαρής Καναδής εν τω μεταξύ βρίσκει συνεχώς υποστηρικτές.

Μεταξύ άλλων, το συνχρηματοδοτούν ο αμφιλεγόμενος γκουρού των επενδύσεων (συνιδριτής της PayPal και του Palantir, και από τους πρώτους εξωτερικούς επενδυτές στο Facebook) Πίτερ Τιλ, το κορυφαίο στις ΗΠΑ fund επενδύσεων σε τεχνολογία Andreessen Horowitz, καθώς και ο αστέρας του Χόλιγουντ, Γουίλ Σμιθ (πρόκειται για απλή συνωνυμία με τη δημιουργό).

Μελλοντικός στόχος της Κόρτνι Σμιθ είναι όλοι κάποια στιγμή, διάσημοι και άσημοι, να μπορούν να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα για να κερδίσουν χρήματα, βγάζοντας στιγμές της καθημερινότητάς τους στο… ψηφιακό «σφυρί».

Ήδη, δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο θεωρούν εαυτούς δημιουργούς περιεχομένου και η ψηφιακή οικονομία που χτίζεται γύρω από την προώθηση και διαχείρισή αυτού του όγκου πληροφοριών, η λεγόμενη «οικονομία των δημιουργών», θεωρείται από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παγκοσμίως.

Απουσία εν τω μεταξύ σαφούς ρυθμιστικού πλαίσιου και με τον ανταγωνισμό ολοένα να αγριεύει, ξεπηδούν διαρκώς νέες start-ups για δημιουργούς περιεχομένου και τη συγκέντρωση εσόδων, μέσω της κεφαλαιοποίησης σχεδόν κάθε πτυχής της καθημερινής ζωής τους.

Τον τελευταίο καιρό, γράφουν οι New York Times, έχουν όλο και μεγαλύτερη απήχηση πλατφόρμες, όπως η Pear Pop, όπου χρήστες μπορούν να συναλλάσσονται με «αστέρες» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας τους κάτι έναντι αμοιβής, π.χ. ένα σχόλιο σε ένα βίντεο που έχουν αναρτήσει.

Ο συνιδρυτής της πλατφόρμας, Κολ Μέισον, μιλά για «εκδημοκρατισμό» της όλης διαδικασίας, μιας και -θεωρητικά τουλάχιστον- «δίνει την ίδια δυνατότητα στους δημιουργούς περιεχομένου, είτε έχουν 10.000 followers, είτε 10 εκατομμύρια».

Ανάλογες κινήσεις γίνονται μέχρι και στον εικονικό κόσμο των κρυπτονομισμάτων.

Προσφάτως, ο «αστέρας» του Clubhouse (του ανερχόμενου, πλην κλειστού κύκλου μέσου κοινωνικής δικτύωσης), Bomani X, ανακοίνωσε ότι λανσάρει, μέσω της πλατφόρμας Rally.io, το δικό του κρυπτονόμισμα $BOO Coin.

Oh I got my own digital currency the other day and that’s kinda cool 😅🤷🏾‍♂️

I partnered with Rally to launch my own $BOO coin because if I had a dollar for every time someone mispronounced my name 😂😂https://t.co/fOcILJCISG

— Bomani X 🕹 (@iambomanix) February 10, 2021