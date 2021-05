Συναγωγή παραδόθηκε στις φλόγες στην πόλη Λοντ του Ισραήλ, όχι μακριά από το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, εν μέσω επεισοδίων ανάμεσα σε Αραβες και εβραίους κατοίκους, μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ.

Αραβες φέρονται να σύλησαν συναγωγή στη Λοντ, πόλη που απέχει 15 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Τελ Αβίβ, και κατόπιν να την πυρπόλησαν.

Δεκάδες αυτοκίνητα επίσης πυρπολήθηκαν, ενώ καταστράφηκαν βιτρίνες καταστημάτων.

As Hamas launches rockets into Israel, Israeli Arabs have been attacking their Jewish neighbors, from Acre in the north to Bedouin in the Negev. Here are photos from the ransacking of a synagogue in Lod, where there’s basically a pogrom going on since last night. pic.twitter.com/LLcUKhsTSz

— Lahav Harkov (@LahavHarkov) May 11, 2021