Σειρήνες συναγερμού ήχησαν και απόψε στην περιοχή του Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ, ενώ ακούγονταν εκρήξεις μετά από επίθεση με ρουκέτες που έχει ως αποτέλεσμα μέχρι στιγμής να βρει τραγικό θάνατο μία γυναίκα και να τραυματιστούν πέντε άτομα, ανάμεσά τους κι ένα παιδί πέντε ετών,

Η οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ προειδοποίησε ότι θα εκτοξεύσει ρουκέτες εναντίον του Τελ Αβίβ απόψε σε αντίποινα για την κατάρρευση ενός 13όροφου κτιρίου στη Γάζα, λίγο νωρίτερα σήμερα.

Φυσικά από όλα αυτά τα γεγονότα δεν θα μπορούσε να μην επηρεαστεί και ο αθλητισμός και δη η Μακάμπι Τελ Αβίβ του Γιάννη Σφαιρόπουλου, η οποία μεταφέρθηκε σε καταφύγιο με σκοπό να προστατευθούν ο Έλληνας τεχνικός και οι παίκτες από τις επιθέσεις.

Ο μεγαλύτερος όγκος των ρουκετών έπεσε στην περιοχή της Χολόν όπου ζει και προπονεί την τοπική Μακάμπι ο Στέφανος Δέδας και η νύχτα ήταν δύσκολη και για τον δεύτερο Έλληνα κόουτς που εργάζεται στο Ισραήλ.

Η νύχτα είναι δύσκολη και όλοι περιμένουν να μπει γρήγορα ένα τέλος στις συγκρούσεις.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι ρουκέτες έπεσαν και δίπλα σε κλειστό γυμναστήριο την ώρα που γίνονταν αγώνας μπάσκετ, με τους παίκτες να πέφτουν στο παρκέ για να προστατευτούν.

