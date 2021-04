Σε διαδικτυακή συζήτηση με θέμα την «Επίδραση του Covid-19 στην Κοινότητα και την Ψυχική Υγεία των Παιδιών» προσκαλούν οι «Γιατροί του Κόσμου».

Η εκδήλωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Open Minds 21, αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί.

Η πρόσκληση αναφέρει συγκεκριμένα:

• Χαρά Τζιουβάρα, Παιδίατρος, Πρόεδρος των ΓτΚ Ελλάδας

• Ιωάννης Καλυβόπουλος, Παιδοψυχολόγος, Γιατροί του Κόσμου

• Στεφανία Τέκου, Κοινωνική Λειτουργός, Το Χαμόγελο του Παιδιού –

The Smile of the Child

• Μαρία Καλδάνη, Head of Human Development, Child Protection

Unit, The HOME Project

• Χαρά Τσεβδομαριά, Ψυχολόγος, Κοινωνικό Πολυϊατρείο

Θεσσαλονίκης, Γιατροί του Κόσμου

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Δήμητρα Αθανασοπούλου

Για να συνδεθείτε στην Ανοικτή Συζήτηση:

https://bit.ly/3n8a75S

Meeting ID: 577 319 9045

Passcode: NjSjj4

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και ζωντανά μέσω της σελίδας των Médecins du Monde Greece – Γιατροί του Κόσμου.

Το πρόγραμμα OPEN MINDS 21, με στόχο την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, σε ένα πλαίσιο αξιοπρέπειας και αποδοχής για όλους τους ανθρώπους, χωρίς διακρίσεις