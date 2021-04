Η αστυνομία στην πόλη Κολόμπους του Οχάιο πυροβόλησε και σκότωσε μια 16χρονη μαύρη χθες Τρίτη, μερικά λεπτά προτού ανακοινωθεί η ετυμηγορία στη δίκη του Ντέρεκ Σόβιν.

Η αστυνομία έσπευσε σε σημείο όπου καταγγέλθηκε ότι μια ύποπτη ήταν οπλισμένη με μαχαίρι και αποπειράθηκε να τραυματίσει κόσμο, σύμφωνα με τον δήμαρχο, ένα μέλος της οικογένειας της έφηβης και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η εφημερίδα The Columbus Dispatch ανέφερε ότι πλήθος διαδηλωτών είχε συγκεντρωθεί κοντά σε σπίτι στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό, μερικά λεπτά προτού το σώμα των ενόρκων απαγγείλει την ετυμηγορία του στη δίκη για τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ τον Μάιο του 2020.

Κατά τις πληροφορίες της εφημερίδας, οι αστυνομικοί στάλθηκαν στην περιοχή έπειτα από κλήση στην άμεση δράση (τον αριθμό 911) για απόπειρα τραυματισμού με μαχαίρι από ύποπτη.

Ο δήμαρχος του Κολόμπους, ο Άντριου Γκίνθερ, επιβεβαίωσε το περιστατικό, τονίζοντας μέσω Twitter πως «μια νεαρή γυναίκα έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της».

Οι αστυνομικοί που επενέβησαν φόραγαν κάμερες, οι οποίες λειτουργούσαν. Το Γραφείο Έρευνας για Ποινικές Υποθέσεις του Οχάιο (Ohio Bureau of Criminal Investigation, BCI) έχει αναλάβει την υπόθεση, πρόσθεσε ο δήμαρχος.

This afternoon a young woman tragically lost her life. We do not know all of the details. There is body-worn camera footage of the incident. We are working to review it as soon as possible. BCI is on the scene conducting an independent investigation . . .

