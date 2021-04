Αρχίζουν τα πλέι-οφ της Εuroleague την Τρίτη (20/4), χωρίς συμμετοχή ελληνικής ομάδας, καθώς τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός δεν κατάφεραν να βρίσκονται μέσα στις οκτώ καλύτερες ομάδες, με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Με στόχο την πρόκριση στο φάιναλ φορ της Κολωνίας (28-30/5), οι τέσσερις πρώτες στη regular season (Μπαρτσελόνα, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Αναντολού Εφές και Αρμάνι Μιλάνο) θα επιδιώξουν να αξιοποιήσουν το πλεονέκτημα έδρας στη σειρά αγώνων best of five, να φθάσουν πρώτες τις τρεις νίκες απέναντι στους αντιπάλους τους και να βρεθούν στην καταληκτική φάση της διοργάνωσης.

Οι δύο πρώτοι αγώνες των τεσσάρων ζευγαριών διεξάγονται στην έδρα του «ισχυρού», η σειρά των πλέι-οφ μεταφέρεται εν συνεχεία στην έδρα του «αδυνάμου», ενώ, αν χρειαστεί 5ος αγώνας, αυτός θα διεξαχθεί στην έδρα της ομάδας που τερμάτισε ψηλότερα στην κανονική περίοδο.

Την Τρίτη (20/4), στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής, θα δώσουν τον πρώτο μεταξύ τους αγώνα τα ζευγάρια (3-6) Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης (20:00) και (4-5) Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου (21:45).

Την Τετάρτη (21/4), στη μάχη των πλέι-οφ ρίχνονται τα ζευγάρια (2-7) ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Φενερμπαχτσέ (20:00) και (1-8) Μπαρτσελόνα – Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (22:00).

Αν και η Φενερμπαχτσέ μετρά οκτώ κρούσματα κοροναϊού, εκ των οποίων οι πέντε είναι παίκτες, η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ, θα ταξιδέψει με τους εναπομείναντες για τη Μόσχα, όπου θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια της Euroleague 2019 του Δημήτρη Ιτούδη.

Υπενθυμίζεται πως εξαιτίας του κοροναϊού η Euroleague της σεζόν 2019-20 δεν ολοκληρώθηκε και δεν ανέδειξε πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Τα τέσσερα ζευγάρια διασταυρώνουν τα ξίφη τους εν συνεχεία την Πέμπτη (22/4) και την Παρασκευή (23/4) για τη 2η αγωνιστική.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη αγωνίζονται (ίδιες ώρες) τα δύο ζευγάρια της Τρίτης, ενώ την Παρασκευή (ίδιες ώρες) θα δώσουν το δεύτερο μεταξύ τους αγώνα τα ζευγάρια της Τετάρτης.

Το πρόγραμμα των δύο πρώτων αγωνιστικών:

Τρίτη 20 Απριλίου

Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης 20:00

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου 21:45

Τετάρτη 21 Απριλίου

ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Φενέρμπαχτσε 20:00

Μπαρτσελόνα – Ζενίτ 22:00

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22-23/4/2021)

Πέμπτη 22 Απριλίου

Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης 20:00

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου 21:45

Παρασκευή 23 Απριλίου

ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Φενέρμπαχτσε 20:00

Μπαρτσελόνα – Ζενίτ 22:00