Τη Σοφία Νομικού το τηλεοπτικό κοινό την γνώρισε μέσα από την συμμετοχή της ως expert colorist στην εκπομπή «Super Makeover».

Πρόσφατα η ίδια ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«It’s a Girl ????? Our Super makeover baby!!! Ευχαριστώ την φανταστική ομάδα για την γλυκιά στήριξη! Ευχαριστώ τον άντρα μου @gregorykarydis ?! Ladies my heart goes out to you! Σας πονάω και σας καταλαβαίνω όλες!!! Ζω μαγικά συναισθήματα αλλά και πολλά δύσκολα ! Είμαστε ηρωίδες ????????!!! Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου!» , έγραψε στην ανάρτησή της η Σοφία Νομικού.

View this post on Instagram A post shared by Sofia Nomikou (@sofianomikou)

Από την στιγμή που ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος οι αναρτήσεις με φουσκωμένη κοιλίτσα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δίνουν και παίρνουν.

Σε πρόσφατη ανάρτησή της μάλιστα η Σοφία Νομικού μίλησε για όλα όσα νιώθει αυτή την υπέροχη περίοδο.

«Τι νιώθω αυτήν την ωραία περίοδο της εγκυμοσύνης? ΤΑ ΠΑΝΤΑ 😤😭😢😁😆🤪🥳🧐🤓😒😩 !!! Ευτυχία, αγωνία, φόβος, ασταμάτητο γέλιο, προσμονή, χαρά, λύπη, άγχος, εκνευρισμός και δάκρυα με το παραμικρό! Τα συναισθήματά μου στην περίοδο της εγκυμοσύνης μοιάζουν να έχουν επιβιβαστεί στο πιο τρελό rollercoaster! Αλλάζουν συνεχώς!

Τα οιστρογόνα και η προγεστερόνη είναι οι ορμόνες που κατά κύριο λόγο διαμορφώνουν το συναισθηματικό προφίλ της εγκύου. Κορίτσια το διάβασμα με έχει σώσει!!! It’s all part of the process!!

Όλες τα ίδια περνάμε! Σήμερα με ξύπνησε το πιο γλυκό όνειρο, ήταν μπρούμυτα επάνω μου η μικρή νεογέννητη. Της χάιδευα το χνούδι στην πλατούλα της 🥰🤪 λιώνω !!!!» έγραψε χαρακτηριστικά η εγκυμονούσα Σοφία Νομικού.

