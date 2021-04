Η είδηση της δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ στον Άλιμο ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα, καθώς από το απόγευμα της Παρασκευής δεκάδες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες προχωρούν σε εκτενείς αναφορές για ένα περιστατικό που σημειώθηκε «μέρα – μεσημέρι», όπως χαρακτηριστικά τονίζεται.

Αρκετές από αυτές, μάλιστα, αναφέρουν ότι οι δολοφονίες από συμμορίες είναι «συχνό φαινόμενο» στην Αθήνα και τονίζουν ότι αν και σπάνιες, έχουν συμβεί δολοφονίες δημοσιογράφων στη χώρα μας, υπενθυμίζοντας την υπόθεση του Σωκράτη Γκιόλια και την απόπειρα δολοφονίας κατά του Στέφανου Χίου.

Στην κάλυψη του θέματος, το Reuters αναφέρει: «Δύο ένοπλοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν εξέχοντα Έλληνα δημοσιογράφο που μελετά εγκλήματα, κοντά στο σπίτι του στην Αθήνα την Παρασκευή, σύμφωνα με όσα δήλωσε η αστυνομία».

Πιο κάτω, το δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι δολοφονίες από συμμορίες συμβαίνουν συχνά στην Αθήνα, αλλά δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για πιθανό κίνητρο για τους πυροβολισμούς της Παρασκευής».

Το Politico σημειώνει ότι οι έρευνες της αστυνομίας για τα κίνητρα της δολοφονικής επίθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παρακάτω σημειώνεται: «Αν και η Αθήνα θεωρείται γενικά μια ασφαλής πόλη, παρ’ όλα αυτά γίνονται συχνά από δολοφονίες από συμμορίες και δεν είναι πρωτάκουστες οι δολοφονίες δημοσιογράφων».

Στη συνέχεια αναφέρεται στη δολοφονία του Σωκράτη Γκιόλια πριν 11 χρόνια και στο γεγονός ότι δεν βρέθηκαν ποτέ οι δολοφόνοι του.

Στη δολοφονία Γκιόλια αναφέρεται και η βρετανική εφημερίδα Guardian, αναφέροντας ότι το έγκλημα αυτό δεν εξιχνιάστηκε ποτέ.

Ο Guardian καταγράφει τις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας σχετικά με τον τρόπο που κινήθηκαν οι δράστες. «Η επίθεση σχεδιάστηκε προσεκτικά από δύο άτομα με μοτοσικλέτα», επισημαίνεται.

«Αν και τα γραφεία των ελληνικών ΜΜΕ είναι συχνά στόχοι βανδαλισμών ή επιθέσεων με μολότοφ, οι δολοφονίες δημοσιογράφων είναι γενικά σπάνιες στην Ελλάδα. Τον Ιούλιο, ο ιδιοκτήτης τάμπλοιντ Στέφανος Χίος επιβίωσε έπειτα από πυροβολισμό στον λαιμό και το στήθος. Δράστης ήταν ένας άνδρας με κουκούλα έξω από το σπίτι του και η υπόθεση ερευνάται ακόμα».

Την ίδια φράση χρησιμοποιεί και το AFP σε τηλεγράφημά του, το οποίο αναπαρήγαγαν τα περισσότερα γαλλικά μέσα ενημέρωσης (Le Point, Le Parisien, TV 5 Monde, Le Figaro).

Το αμερικανικό ABC News κάνει αναφορά στον «Έμπειρο δημοσιογράφο που πυροβολήθηκε κοντά στο σπίτι του στην Αθήνα»

Αναφορά στη δολοφονία Καραϊβάζ έκανε και το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

«Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο δημοσιογράφος δεν είχε αναφέρει ότι λάμβανε απειλές ούτε είχε ζητήσει ποτέ αστυνομική προστασία».

Πλήρη διαλεύκανση της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ ζήτησε η Κομισιόν.

Με tweet της στα ελληνικά, η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έγραψε: «Η δολοφονία ενός δημοσιογράφου είναι μια απεχθής, δειλή πράξη. Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει την ελευθερία. Και η ελευθερία του τύπου ίσως είναι η πιο ιερή από όλες. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται με ασφάλεια».

Και πρόσθεσε: «Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια του Γιώργου Καραϊβάζ. Ελπίζω οι εγκληματίες να προσαχθούν σύντομα στη δικαιοσύνη».

Την απονομή δικαιοσύνης για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ ζητεί η αντιπρόεδρος της Κομισιόν και Επίτροπος για τις Αξίες και τη Διαφάνεια, Βιέρα Γιούροβα.

Ειδικότερα σημειώνει: «Είμαι βαθιά σοκαρισμένη μετά τις αναφορές ότι ο δημοσιογράφος Γιώργος Καραϊβάζ πυροβολήθηκε στη Αθήνα. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια και τους συναδέλφους του. Πρέπει να απονεμηθεί δικαιοσύνη και η ασφάλεια των δημοσιογράφων πρέπει να εγγυηθεί».

Να αποσαφηνιστεί εάν η δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ έχει σχέση με τη δουλειά του ζητεί ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συγκεκριμένα ο Νταβίντ Σασσόλι αναφέρει:

«Συντετριμμένος από την είδηση της δολοφονίας του Έλληνα δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Οι έρευνες πρέπει να αποσαφηνίσουν επειγόντως εάν η δολοφονία συνδέεται με τη δουλειά του. Τα θερμά συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους φίλους του».

Το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου (IPI – Global Network for Press Freedom) εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τη δολοφονία του δημοσιογράφου.

Η κίνηση Media Freedom Rapid Response, η οποία παρατηρεί και καταγράφει παραβάσεις της ελευθερία του Τύπου στην Ευρώπη, δήλωσε «τρομοκρατημένη από τη δολοφονία, η οποία φαίνεται ότι ήταν συμβόλαιο θανάτου».

«Ανεξαρτήτως του κινήτρου, η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ είναι ένα τραγικό συμβάν για τη δημοσιογραφική κοινότητα της Ελλάδας και μια σκοτεινή μέρα για την ελευθερία του Τύπου στην Ε.Ε.», προσθέτει.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον έχει το σχόλιο του Μπέρναρντ Γκρετς, αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Μάλτα.

O Γκρετς χαρακτήρισε τη δολοφονία του Καραϊβάζ ένα οδυνηρό χτύπημα και τόνισε ότι οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να φοβούνται να κάνουν τη δουλειά τους.

Today’s news of Greek journalist Giorgos Karaivaz being assassinated outside his home in #Athens is deeply disturbing and hits close to home. My condolences to his family.

Journalists must never be afraid for their lives in carrying out their work. Justice must be served.

— Bernard Grech (@bernardgrechmt) April 9, 2021