Και πάλι στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε ο Τριαντάφυλλος στο επεισόδιο που παρακολούθησαν οι τηλεθεατές στο Survivor.

Με αφορμή την τοποθέτηση της Νικολέττας ότι ο τραγουδιστής πρέπει να αποχωρήσει από το παιχνίδι για να δυναμώσει η ομάδα, ο Τριαντάφυλλος ζήτησε το λόγο και τότε ένας νέος καυγάς ξεκίνησε.

Ο Ηλίας, ο Παύλος, η Νικολέττα, ο Κώστας άνοιξαν τα χαρτιά τους μπροστά του και αναφέρθηκαν στους λόγους που εκείνος πρέπει να τεθεί εκτός Survivor.

Ωστόσο, ο Τριαντάφυλλος δεν άργησε να δραματοποιήσει την κατάσταση και να διατηρήσει τη στάση που τόσο καιρό ακολουθεί. Οι τόνοι ανέβηκαν επικίνδυνα στην κόκκινη ομάδα, ενώ ο Αλέξης Παππάς δεν άργησε να πάρει θέση υπέρ του τραγουδιστή.

Το Twitter παρακολούθησε λεπτό προς λεπτό όσα έγιναν στην κόκκινη ομάδα και για πρώτη φορά αποκαθήλωσε τον Τριαντάφυλλο, δείχνοντάς του την πόρτα της εξόδου.

ΝΤΑΦΥ ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΒΛΕΠΟΥΜΕ! 🤮 #survivorGR

