Την περασμένη Παρασκευή ο 21χρονος Lil Nas X κυκλοφόρησε το νέο του κομμάτι «Montero (Call Me By Your Name)». Στο πολυσυζητημένο βίντεο κλιπ του τραγουδιού ο ίδιος εμφανίζεται να χορεύει ημίγυμνος σε στύλο στρίπερ και έπειτα να κάνει αισθησιακές φιγούρες γύρω απ’ τον «σατανά».

Παρά την υστερία περί σατανισμού που προκάλεσε σε μια μερίδα συντηρητικών θεατών (εντάξει, δεν βοήθησε το γεγονός ότι λίγο μετά ο ίδιος λάνσαρε και σειρά 666 αθλητικών παπουτσιών με σταγόνες ανθρώπινου αίματος), ο νεαρός τραγουδιστής και ράπερ επαινέθηκε για τον τρόπο που μέσα από το βίντεο του ανέδειξε την queer σεξουαλικότητα.

Ο- ανοιχτά ομοφυλόφιλος- Lil Nas X υποδύεται όλους τους ρόλους στο βίντεο-υπερπαραγωγή που έγινε αυτόματα viral και στο πλαίσιο μια φανταστικής πολιτείας με ποικίλες αναφορές στην αρχαιότητα, τη επιστημονική φαντασία και τη Βίβλο, ερωτοτροπεί, «ξεμυαλίζει» τον διάβολο, φιλά ένα ανθρωπόμορφο- εξωγήινο ερπετό ενώ κάποια στιγμή δένεται με αλυσίδες ενώ το εξαγριωμένο πλήθος τον «λιθοβολεί» με butt plugs.

these visuals were TOP TIER @LILNASX IS GONNA BREAK RECORDS WITH THIS #CMBYN pic.twitter.com/bhv71PBfsq — 𝖏𝖔𝖗𝖉𝖆𝖓 🏹 (@lilnasxfans) March 26, 2021

Ανάμεσα στους θαυμαστές του όπως φαίνεται βρίσκεται και ο André Aciman, ο συγγραφέας του επιτυχημένου βιβλίου «Call Me By Your Name» που ενέπνευσε την ομώνυμη ταινία αλλά και το κομμάτι του Lil Nas X.

Σε συνέντευξή του ο συγγραφέας μίλησε για το τραγούδι δηλώνοντας πως η αναφορά του καλλιτέχνη στο βιβλίο του τον γέμισε χαρά και ικανοποίηση. «Αν το Call Me By Your Name είχε έστω και την παραμικρή επιρροή στην μουσική του Lil Nas X πρόκειται για κάτι που ξεπερνά τις μεγαλύτερες ελπίδες και τις φαντασίες μου» είπε ο ίδιος.

.@aaciman said it was “gratifying” and “humbling” that Grammy-winning rapper @LilNasX would write a song that shared a name with his work 💘 https://t.co/46ojGUxtix — them. (@them) March 26, 2021

Συνέχισε μάλιστα αποκαλύπτοντας πως θαύμαζε τον Lil Nas X ήδη από την εποχή του “Old Town Road” το οποίο του σύστησε ο γιός του: «Τον πήρα τηλέφωνο να τον ρωτήσω ποιο ήταν αυτό το τραγούδι που άκουγα συνέχεια στο γυμναστήριο γιατί ήθελα να το κατεβάσω. Μετά από μια σειρά περίεργων περιγραφών μου κατάλαβε για ποιο κομμάτι μιλούσα: το «Old Town Road».