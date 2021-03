Θεολογικό ζήτημα άνοιξε για ένα… ζευγάρι παπούτσια στις ΗΠΑ, με τονΚυβερνήτη της Νότιας Ντακότα, Κρίστι Νοέμ και τονευαγγελικού πάστορα, Μάρκ Μπερνς να γίνονται πραγματικά έξαλλοι με την ύπαρξή τους.

Το περιβόητο ζευγάρι αθλητικών παπουτσιών είναι μια δημιουργία του Αμερικανού ράπερ Lil Nas X. Λέγονται «Satan Shoes» (σ.σ. σατανικά παπούτσια) και φέρουν πάνω τους την πεντάλφα, έναν ανεστραμμένο σταυρό, ενώ περιέχουν και μια σταγόνα πραγματικού ανθρώπινου αίματος.

Τα μαυροκόκκινα πάνινα παπούτσια, μέρος μιας συνεργασίας μεταξύ του Lil Nas X και της καλλιτεχνικής συλλογικότητας MSCHF με έδρα τη Νέα Υόρκη, δημιούργησαν αυτά τα παπούτσια χρησιμοποιώντας το γνωστό μοντέλο της Nike «Air Max 97», αν και η γνωστή μάρκα αθλητικών ειδών έχει λάβει τις αποστάσεις της από το συγκεκριμένο σχέδιο.

«Δεν έχουμε σχέση με τον Lil Nas ή το MSCHF», δήλωσε η εταιρεία. «Η Nike δεν σχεδίασε ούτε κυκλοφόρησε αυτά τα παπούτσια και δεν τα υποστηρίζουμε» ξεκαθάρισε. Σύμφωνα με το MSCHF πρόκειται για μια περιορισμένη έκδοση μόλις 666 ζευγαριών. Η αερόσολα κάθε παπουτσιού περιέχει 60 κυβικά εκατοστά κόκκινου μελανιού και «μία σταγόνα» ανθρώπινου αίματος.

Ενας εκπρόσωπος του MSCHF είπε ότι το αίμα στα υποδήματα έχει παρασχεθεί από μέλη της συλλογικότητας προσθέτοντας: «Μας αρέσει να θυσιαζόμαστε για την τέχνη μας»

Η ομάδα επιβεβαίωσε επίσης ότι η Nike «δεν συμμετείχε σε αυτό, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα». Τα παπούτσια, που κυκλοφόρησαν τη Δευτέρα, προκάλεσαν οργή στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και προκάλεσαν την έντονη κριτική μιας σειράς πολιτικών και θρησκευτικών προσωπικοτήτων στην Αμερική, συμπεριλαμβανομένου του Κυβερνήτη της Νότιας Ντακότα, Κρίστι Νοέμ και του ευαγγελικού πάστορα, Μάρκ Μπερνς.

These #SatanShoes by #Nike & #LilNasX with 666 and a drop of human blood in the sole is a reason why we Christians must be prayed up ready to battle in the spirit with the Voice of the Holy Spirit. This is evil & heresy and I pray that Christians rise up against this. pic.twitter.com/u7CK3NCIy7

— Pastor Mark Burns (@pastormarkburns) March 27, 2021