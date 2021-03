Ένα απίστευτο πείραμα αποφάσισε να κάνει μία γυναίκα στη Βρετανία μπροστά μάλιστα στα παιδιά της.

Η γυναίκα είχε κρατήσει στο σακουλάκι τους επί 20 χρόνια διάφορα μπέργκερ και αποφάσισε να τα ανοίξει για να δει πως είναι.

Το αποτέλεσμα μάλλον την άφησε άφωνη, καθώς πέρα από το τυρί που είχε μουχλιάσει σε μερικά μπέργκερ, όλα τα υπόλοιπα είχαν γίνει απλά… στόκος.

Ακόμη και οι πατάτες 20 χρόνια μετά αν και ήταν εντελώς αφυδατωμένες, έμοιαζαν λες και τις έχει αφήσει απλά μία εβδομάδα έξω.

McDonald’s meal looks fresh after almost 20 years 😱 pic.twitter.com/PU6jEiNHOq

— The Sun (@TheSun) March 26, 2021