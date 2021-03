Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει με ανώτερες υπαλλήλους της αμερικάνικης Teen Vogue, οι οποίες βρίσκονται στο στόχαστρο για ρατσιστικά σχόλια.

Ο λόγος για την Κριστίν Νταβίτ, υπεύθυνη social media της Teen Vogue, η οποία ενώ είχε κατηγορήσει συνάδελφό της για ρατσιστικά tweets εναντίον των Ασιατών Αμερικανών, φαίνεται πως και η ίδια έχει κάνει στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα η Κριστίν Νταβίτ, διευθύντρια των κοινωνικών μέσων στο Teen Vogue το 2009 έγραψε δύο tweets σε έναν λευκό φίλο της, τον οποίο αποκάλυψε nigger, δηλαδή νέγρο, αλλά με υποτιμητική σημασία.

Σημειώνεται πως η λέξη αυτή είναι ουσιαστικά μία «εθνοτική δυσφήμιση» και μία προσβλητική φράση και συνήθως απευθύνεται στους μαύρους.

Η λέξη εμφανίστηκε τον 18ο αιώνα ως προσαρμογή του ισπανικού negro, από το λατινικό niger, που σημαίνει «μαύρο». Χρησιμοποιήθηκε υποτιμητικά, και μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, η χρήση του από μη Αφρο-αμερικανούς έγινε μια σαφώς υποτιμητική και ρατσιστική προσβολή. Κατά συνέπεια, άρχισε να εξαφανίζεται από τη γενική λαϊκή κουλτούρα

Μάλιστα πλέον τα αμερικάνικα ΜΜΕ δεν γράφουν καν την λέξε nigger, αλλά όταν αναφέρονται σε αυτή γράφουν «ni-a».

Η Ντάβιτ μάλιστα είχε δημοσιεύσει στις 8 Μαρτίου επιστολή στο προσωπικό του Teen Vogue που εξέφρασε την ανησυχία της για τη διοίκηση της Conde Nast σχετικά με την πρόσληψη της συναδέλφου της Alexi McCammond, «υπό το φως των προηγούμενων ρατσιστικών και ομοφοβικών tweets της». Εν τέλει η McCammond παραιτήθηκε προτού καν αναλάβει καθήκοντα.

Στα επίμαχα tweet η McCammond χλεύαζε την εμφάνιση των ανθρώπων ασιατικής καταγωγής, έγραφε υποτιμητικά στερεότυπα, αλλά και προσβολές προς ομοφυλόφιλους.

Hey there: I’ve decided to part ways with Condé Nast. Here is my statement about why – pic.twitter.com/YmnHVtZSce

— Alexi McCammond (@alexi) March 18, 2021