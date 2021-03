Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Κινεζο-Σκωτσέζα ηθοποιός Katie Leung η οποία υποδυόταν την Τσο Τσανγκ στην κινηματογραφική μεταφορά του «Χάρι Πότερ», μίλησε για τις ρατσιστικές επιθέσεις που δεχόταν από θαυμαστές της σειράς, μετά τη συμμετοχή της στο «Κύπελλο της Φωτιάς» το 2005.

Η ηθοποιός, καλεσμένη στο podcast «Chinese Chippy Girl», θυμήθηκε την εποχή που συμμετείχε στην ταινία λέγοντας: «Κάποια στιγμή έψαχνα τον εαυτό μου στο Google και θυμάμαι να διαβάζω διάφορα σχόλια, πολλά απ’ τα οποία ήταν ρατσιστικά.»

Σύμφωνα με την Leung, όταν ήταν 16 ετών και ανέλαβε τον ρόλο της Τσο Τσανγκ δεν είχε κανενός είδους πληροφόρηση ή εκπαίδευση για το πως έπρεπε να συμπεριφέρεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

“Harry Potter” actor Katie Leung says she was the subject of racist attacks as a teen from the franchise’s fans and was advised to deny the attacks in interviews. https://t.co/QJdUcfCK1O

