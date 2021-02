Δύο τέρματα του Γκάρεθ Μπέιλ απέναντι στην Μπέρνλι, έφεραν την άνετη επικράτηση της Τότεναμ. Ωστόσο ο Ουαλός με τα γκολ του δήλωσε ξανά παρόν στο πρωτάθλημα, έπειτα από 4 μήνες αποχής στο σκοράρισμα.

Τελευταία φορά που τρύπησε αντίπαλα δίχτυα, ήταν στο παιχνίδι της 1ης Νοεμβρίου απέναντι στην Μπράιτον. Αντιθέτως οι επιδόσεις του στις υπόλοιπες διοργανώσεις είναι τελείως διαφορετικές. αφού έχει σκοράρει τα πέντε από τα επτά συνολικά του γκολ.

Πάντως ο επιθετικός των «Σπερς» έχει ένα μεγάλο άλλοθι, καθώς για το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς υπήρξε τραυματίας. Όμως πλέον μοιάζει να ανακάμπτει σιγά σιγά, αφού στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της Τότεναμ επτά τέρματα έχουν ξεκινήσει από τα πόδια του (4 γκολ + 3 ασίστ).

7 – Gareth Bale has been directly involved in seven goals in his last four appearances for Tottenham in all competitions (four goals & three assists). Flashback. pic.twitter.com/2pC6ackAij

