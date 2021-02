Μπορεί η Άιντραχτ Φρανκφούρτης να γνώρισε την ήττα από την Βέρντερ Βρέμης, όμως ο Αντρέ Σίλβα δήλωσε παρών για ακόμα ένα βράδυ.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής σκόραρε για ακόμα ένα παιχνίδι με την γερμανική ομάδα και έφτασε τα 19 τέρματα στην Bundesliga.

Ωστόσο τα 10 εξ αυτών είναι το 2021, με αποτέλεσμα ο επιθετικός της Άιντραχτ να είναι ο πρώτος σκόρερ στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Παράλληλα, ο μοναδικός που έχει σημειώσει περισσότερα στις κορυφαίες λίγκες της Ευρώπης, είναι ο σταρ της Μπαρτσελόνα, Λιονέλ Μέσι. Να σημειωθεί επίσης πως για την σεζόν 2020-21, είναι ο κορυφαίος σκόρερ κάτω των 25 χρονών.

🔟 Andre Silva has become the second player – after Lionel Messi – to score 10 goals in Europe’s top five leagues since the turn of the year pic.twitter.com/8a2boDFdYY

— WhoScored.com (@WhoScored) February 27, 2021