Ο Ολυμπιακός πήρε μια τεράστια πρόκριση στους «16» του Europa League κόντρα στην Αϊντχόφεν, με τον Αχμέντ Χασάν να λυτρώνει τους ερυθρόλευκους στο 88′ κάνοντας το 2-1 με προβολή. Μετά το τέλος του ματς με τους Ολλανδούς, οι παίκτες και το σταφ πανηγύρισαν έξαλλα την πρόκριση στην επόμενη φάση, ενώ στα αποδυτήρια επικράτησε ένα ξέφρενο πάρτι από τους Πειραιώτες.

O Ματιέ Bαλμπουενά από την πλευρά του είχε ήδη προλάβει να ποστάρει στο Twitter μια φωτογραφία από τα αποδυτήρια του Philips Stadion μετά το τέλος του αγώνα με την Αϊντχόφεν όπου εικονίζεται ο ίδιος, ο Μπα, ο Λαλά, ο Σεμέδο, ο Ρέαμπτσιουκ και ο Μπρούμα, με τον Γάλλο μεσοεπιθετικό να γράφει χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Να’ μαστε πάλι… Στον επόμενο γύρο του Europa League»

Δείτε τη φωτογραφία του Βαλμπουενά:

Here we go again! 🔥

Next round of @EuropaLeague #UEL pic.twitter.com/LzmFzhrDt5

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) February 25, 2021