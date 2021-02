Σε ένα όργιο προπαγάνδας σε βάρος της χώρας μας επιδίδεται η Άγκυρα, στο πλαίσιο του blame game, που έχει στήσει, με το οποίο επιχειρεί να εμφανίσει την Αθήνα ως υπεύθυνη για ενδεχόμενο ναυάγιο του διαλόγου που επανεκκίνησε με τις διερευνητικές.

Το κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu μετέδωσε πριν λίγο -επικαλούμενο πηγές του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας- ότι 4 ελληνικά F-16 «παρενόχλησαν» το πλοίο «Τσεσμέ» που πραγματοποιεί έρευνες στο Αιγαίο.

#BREAKING – Turkey reciprocated harassment of Greek fighter jets, National Defense Ministry sources say



«Τέσσερα F-16 που ανήκουν στην ελληνική Πολεμική Αεροπορία παρενόχλησαν το πλοίο «Τσεσμέ», που πραγματοποιεί επιστημονικές και τεχνικές έρευνες σε διεθνή ύδατα στον Βόρειο Αιγαίο», αναφέρει χαρακτηριστικά το Anadolu.

#BREAKING – One of 4 Greek fighter jets harasses Turkish research vessel by dropping chaff cartridge 2 nautical miles away

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 23, 2021