Ο θρυλικός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άλεξ Φέργκιουσον προστίθεται στα είδωλα του αθλητισμού, η ζωή των οποίων γίνεται θέμα ντοκιμαντέρ.

Η Amazon ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με τη Universal Pictures ετοίμασαν ντοκιμαντέρ για τον Σκωτσέζο προπονητή με τίτλο «Sir Alex Ferguson: Never Give In».

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στο ντοκιμαντέρ εξιστορεί τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής του, λίγο μετά την εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη το 2018, όταν φοβήθηκε ότι η περιπέτεια της υγείας του θα επηρεάσει τη μνήμη του, για αυτό και θέλησε να μιλήσει για όλα.

Στο ντοκιμαντέρ που σκηνοθέτησε ο γιος του, ο Τζέισον, ο πρώην ποδοσφαιριστής των Dunfermline Athletic και Rangers και προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανατρέχει στους σταθμούς της ζωής και της ποδοσφαιρικής του καριέρας, στη διάρκεια της οποίας κατέκτησε περισσότερα τρόπαια από οποιονδήποτε άλλο προπονητή στην ιστορία του αθλήματος.

Sir Alex Ferguson: Never Give In⁣

⁣

The definitive portrait of an unrivalled football career⁣

⁣

Available on Amazon Prime Video in the UK & Ireland from 29 May 2021 pic.twitter.com/JOrtX7Gqhp

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) February 17, 2021