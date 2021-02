H Τζούντι Ντέντς εμφανίστηκε και πάλι στο TikTok του εγγονού της και φυσικά έγινε ξανά viral.

Το περασμένο καλοκαίρι είχαμε απολαύσει το χιούμορ της όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο TikTok του εγγονού της, Σαμ Ουίλσον (ο οποίος μοιάζει εκπληκτικά με τον τραγουδιστή Εντ Σίραν).

Πριν λίγες μέρες η Ντέντς επέστρεψε στη δημοφιλή πλατφόρμα, αυτή τη φορά για να συμμετάσχει με την προτροπή του Σαμ σε άλλη μια διαδικτυακή «δοκιμασία», προσπαθώντας να μαντέψει τους στίχους γνωστών ποπ τραγουδιών.

«Λοιπόν, γιαγιά, θα σου διαβάζω ένα στίχο και εσύ πρέπει να βρεις ποιος ακολουθεί» ακούγεται να λέει ο εγγονός της στην αρχή του βίντεο. «Ω, Σαμ…» είναι η πρώτη- όχι ιδιαίτερα ενθουσιώδης αντίδραση- της Ντεντς.

Η ηθοποιός ωστόσο μπαίνει γρήγορα στο κλίμα όταν ακούει ότι το πρώτο τραγούδι της δοκιμασίας είναι το «Let Me Take You Dancing» του Τζέισον Ντερούλο.

«Μου αρέσει ο Τζέισον Ντερούλο», δηλώνει με χαρά αναφερόμενη στον συμπρωταγωνιστή της στο Cats, για να συμπληρώσει με επιτυχία λίγο αργότερα τον στίχο του τραγουδιού του.

Παρόλα αυτά οι επόμενες προσπάθειές της δεν στέφονται με την ίδια επιτυχία καθώς προσπαθεί να μαντέψει τους στίχους σε κομμάτια του Εντ Σίραν και των Jonas Brothers.