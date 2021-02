Ποιός είπε πως νευριάζουν μόνο οι ποδοσφαιριστές στους αγώνες. Ο διαιτητής της αναμέτρησης Πίτερμπρο – Ίπσουιτς, Ντάρεν Ντράιστεϊλ, έχασε την ψυχραιμία του, με αποτέλεσμα να τα βάλει με έναν ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων. Οι ψυχραιμότεροι τελικά συγκράτησαν τον ρέφερι και το περιστατικό δεν συνεχίστηκε.

Η Ομοσπονδία δεν συγκινήθηκε από την επιστολή συγγνώμης του Ντράιστεϊλ, ωστόσο, επιβάλλοντας του ποινή αποκλεισμού για μία αγωνιστική. Πάντως στο πλευρό του διαιτητή στάθηκαν τόσο ο παίκτης με τον οποίο είχε την αντιπαράθεση, όσο και οι Γκρίλις και Μίνγκς της Άστον Βίλα

As I said in this 👇. There was no need for an apology. I wasn’t looking for one or looking for any action to be taken. In football as everybody knows stuff happens in the heat of the moment in a game. We all make mistakes and for me that is the end of this https://t.co/ujQsF9lQ4N

— alan judge (@10judgey) February 17, 2021