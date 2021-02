Η Βρετανίδα συγγραφέας, Κέιτ Μος η οποία εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζει τις φωνές των γυναικών, επιστρέφει με μία νέα παγκόσμια εκστρατεία.

Η συγγραφέας εξήγησε ότι θέλει να δώσει στις φωνές των γυναικών την ευκαιρία να ακουστούν και στις ιστορίες τους την ευκαιρία να τιμηθούν.

Στην έρευνά μου για τα μυθιστορήματά μου, συνεχώς διαπίστωνα πόσο εύκολα τα επιτεύγματα των γυναικών εξαφανίζονται ή μένουν εκτός των επίσημων βιβλίων ιστορίας, κι αυτό με ενέπνευσε για την εκστρατεία, ανέφερε.

So, today's the day we're launching our #womaninhistory campaign to nominate a woman – from any period of history, anywhere in the world – you think should be a household name or that you simply want to celebrate. So, do share, RT and get nominating! pic.twitter.com/hJbz5J93BF

— Kate Mosse (@katemosse) January 27, 2021