Το Θέατρο Τέχνης στο πλαίσιο δράσεων που έχει θεσμοθετήσει με σκοπό τη δια βίου εκπαίδευση, παρουσιάζει δύο νέα ψηφιακά εργαστήρια, με εισηγητές τον Ανδρέα Φλουράκη και την Ακτίνα Σταθάκη.

Εργαστήριο 1

Γράφοντας Θέατρο για την σκηνή, το web και το ραδιόφωνο

Εισηγητής: Ανδρέας Φλουράκης

Μετά την επιτυχία του πρώτου ψηφιακού εργαστηρίου θεατρικής γραφής του Θεάτρου Τέχνης, θα πραγματοποιηθεί δεύτερος κύκλος που ξεκινά στις 3 ΜΑΡΤΙΟΥ, ο οποίος απευθύνεται σε επαγγελματίες αλλά και αρχάριους συγγραφείς. Το εργαστήριο θα βασιστεί στη μεθοδολογία του Royal Court Theatre και του Royal Central School of Speech and Drama του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Θα έχει πρακτική κατεύθυνση, θα διερευνήσει τις ιδιαιτερότητες των θεατρικών κειμένων που γράφονται για την σκηνή, το διαδίκτυο και το ραδιόφωνο και θα εισάγει τρόπους δημιουργίας θεατρικών χαρακτήρων και ολοκληρωμένων έργων.

8 τρίωρες συναντήσεις online.

Κάθε Τετάρτη 17.30 – 20.30

Έναρξη: Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021

Κόστος: 180 Ευρώ

Για πληροφορίες-εγγραφή, μπορείτε να στείλετε e-mail εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο draseis@theatro-technis.gr. Εγγραφές θα πραγματοποιούνται μέχρι την Τρίτη 2 Μαρτίου.

Ο Ανδρέας Φλουράκης γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε κινηματογράφο στην Αθήνα και θέατρο στην Αγγλία (MA Writing for the Theatre and Broadcast Media). Στο θέατρο εμφανίζεται για πρώτη φορά το 2001 με το συλλογικό έργο Πίστη (Θέατρο του Νότου). Θεατρικά του έργα που έχουν παρουσιαστεί: Οι μέρες πριν έρθεις (Θέατρο του Νότου), Φύλλα της (Θέατρο της Άνοιξης στα πλαίσια της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας και Θέατρο Επί Κολωνώ), Κάσσυ (ΧΙΙΙ Διεθνή Συνάντηση Αρχαίου Δράματος Δελφών), Κέλυφος (104 Κέντρο Λόγου και Τέχνης), Μπελ επόκ (Θέατρο Επί Κολωνώ), Λάσσυ (Επί Κολωνώ / Μπιπ), Ασκήσεις για γερά γόνατα (Θέατρο Τέχνης), Mήδειας πατούσες (Βαφείο), Μήδειας μπούρκα (Επί Κολωνώ / Διεθνές Φεστιβάλ Πάφου, σε σκηνοθεσία του ίδιου), Κόκκαλα (Θέατρο Τέχνης), Διώρυγα (Μουσείο Φωταερίου), Μπλε μαρέν (Αγγέλων Βήμα), Όχι και τόσο άγριο (Στέγη Γραμμάτων Και Τεχνών), Θέλω μια χώρα (Φεστιβάλ Αθηνών / Θέατρο Τέχνης), Τυφλή εμπιστοσύνη (Επί Κολωνώ), Τα πράγματα που παίρνεις μαζί (Royal Court Theatre), Το ασυνόδευτο (Θέατρο Skrow), Ταπ άουτ (Θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας Β’ σκηνή, σε σκηνοθεσία του ίδιου), Ρομπέν των Δασών (Θέατρο Τέχνης), Οδύσσεια (Θεσσαλικό Θέατρο), Τα Αγάλματα Περιμένουν (Θεσσαλικό Θέατρο), Πυραμίδες (Θέατρο Τέχνης) κ.ά. Έργα του έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Τουρκικά, Ρουμάνικα, Πολωνικά, Αλβανικά και Φινλανδικά και έχουν παρασταθεί σε πολλές χώρες.

Εργαστήριο 2

Εργαλεία οργάνωσης και παραγωγής για ανεξάρτητους καλλιτέχνες

Εισηγήτρια: Ακτίνα Σταθάκη

Μέσα σε διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες, οι ανεξάρτητοι καλλιτέχνες καλούνται όλο και συχνότερα να αναλάβουν οι ίδιοι την ευθύνη της οργάνωσης, παραγωγής και προώθησης της δουλειάς τους. Παρ ό,τι συχνά η ευθύνη αυτή συχνά ξεπερνά τις οργανωτικές μας ικανότητες, ταυτόχρονα μας εξοπλίζει με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την επιβίωσή και την ανάπτυξή μας στο χώρο του πολιτισμού.

Στον κύκλο αυτό των 5 μαθημάτων, θα εξετάσουμε τα βασικά οργανωτικά πεδία που κάθε καλλιτέχνης καλείται να διαχειριστεί κατα τη διαδικασία οργάνωσης της δουλειάς του, και που είναι τα ίδια, είτε πρόκειται για οργανισμό πολλών εκατομμυρίων είτε για μια μικρή ανεξάρτητη ομάδα: ταυτότητα του οργανισμού, ανάπτυξη σχέσεων με το κοινό, εξεύρεση και διαχείριση πόρων, προώθηση της δουλειάς. Επίσης, θα μοιραστούμε πρακτικές ασκήσεις, χρήσιμα εργαλεία, ιδέες και καλές πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη αυτοοργάνωση των ανεξάρτητων καλλιτεχνών αλλά και να τους εμπνεύσουν σε ό,τι αφορά το δημιουργικό κομμάτι της διαδικασίας οργάνωσης και παραγωγής.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ανεξάρτητους καλλιτέχνες, νέες ομάδες ή καλλιτέχνες και ομάδες με περισσότερη εμπειρία, που θέλουν να συστηματοποιήσουν τη γνώση και τις πρακτικές τους.

Εβδομάδα 1η: Η διαμόρφωση της ταυτότητα του οργανισμού, το όραμα και οι στόχοι, η καλλιέργεια των σχέσεων με το κοινό

Εβδομάδα 2η: Τεχνικές γραφής καλλιτεχνικών προτάσεων

Εβδομάδα 3η: Πρακτικές ασκήσεις πάνω στο υλικό των 2 πρώτων εβδομάδων

Εβδομάδα 4η: Κατανόηση και διαχείριση πόρων, σύνταξη προϋπολογισμού, πηγές χρηματοδότησης

Εβδομάδα 5η: Εξωστρέφεια, καλλιέργεια διεθνών σχέσεων.

Κύκλος 5 σεμιναρίων online

Κάθε Δευτέρα 6-9μμ

8 Μαρτίου-5 Aπριλίου

Κόστος: 150 ευρώ

Για πληροφορίες-εγγραφές, μπορείτε να στείλετε e-mail εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο draseis@theatro-technis.gr. Εγγραφές θα πραγματοποιούνται μέχρι το Σάββατο 6 Μαρτίου.

Η Ακτίνα Σταθάκη είναι υπεύθυνη καλλιτεχνικού προγραμματισμού, ερευνήτρια και παραγωγός και ειδικεύεται στις διεθνείς πολιτιστικές ανταλλαγές. Είναι απόφοιτη του τμήματος Επικοινωνίας (ΕΚΠΑ), αριστούχος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου και κάτοχος διδακτορικού απο το Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Εχει εργαστεί σε θέσεις διοίκησης και παραγωγής μεταξύ άλλων στους οργανισμούς Joyce Theatre, Women’s Project Theatre, HERE arts center, New York City Center (Νέα Υόρκη), International Theatre Institute (Σαγκάη) και ως σύμβουλος στο Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας. Είναι καλλιτεχνική διευθύντρια του Μεσογειακού φεστιβάλ/οργανισμού Between the Seas που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Αμερική με στόχο την προώθηση της σύγχρονης Μεσογειακής δημιουργίας διεθνώς και την ενδυνάμωση της ανεξάρτητης Μεσογειακής παραγωγής και προσφάτως ίδρυσε τον ανεξάρτητο χώρο 1927 art space στην Κυψέλη. Για τη δουλειά της ως παραγωγός στη Νέα Υόρκη έχει λάβει το Time Warner Fellowship ενώ για το διαπολιτισμικό της έργο έχει λάβει το United Nations Alliance of Civilizations Fellowship.