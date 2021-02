Ξένος πολίτης – εργαζόμενος σκοτώθηκε και πέντε άλλοι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους αμερικανός στρατιώτης, από εκτόξευση ρουκετών χθες Δευτέρα βράδυ σε αεροπορική βάση στο Κουρδιστάν, στην αυτόνομη περιφέρεια στο βόρειο Ιράκ, ανακοίνωσε ο διεθνής στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Τουλάχιστον τρεις ρουκέτες έπληξαν το αεροδρόμιο της πόλης Αρμπίλ, με τη μία από αυτές να πέφτει σε στρατιωτική βάση όπου στεγάζονται στρατιώτες του διεθνούς συνασπισμού, ανέφερε ο στρατιωτικός συνασπισμός.

Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που μία από τις ρουκέτες πλήττει την Αρμπίλ

The moment one of the missiles hit Erbil / Iraq. #Kurdistan pic.twitter.com/WR7IVDljvm

— INTELSky (@Intel_Sky) February 15, 2021