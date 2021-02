Τα πυρά των χρηστών του διαδικτύου δέχεται ο διάσημος παρουσιαστής Ντέιβιντ Λέτερμαν, μετά την αναπαραγωγή κομματιών από συνέντευξη που είχε κάνει στη Λίντσεϊ Λόχαν το 2013 και στην οποία την γελοιοποιούσε επειδή η σταρ είχε μόλις βγει από διαδικασία απεξάρτησης.

Η συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκπομπής Late Show, η σταρ είχε εμφανιστεί για να μιλήσει για τα τότε νέα της εργασιακά σχέδια, μετά την έξοδό της από την απεξάρτηση, για την οποία είχε γραφτεί πλήθος κίτρινων δημοσιευμάτων.

Το Σάββατο, ο χρήστης του Twitter, Τρέι Τέιλορ ανάρτησε ένα απόσπασμα της συνέντευξης, στο οποίο ο Λέτερμαν αποφασίζει να «αστειευτεί» με τον εθισμό της Λόχαν, παρά το γεγονός ότι είναι σαφές ότι η ίδια αισθάνεται άβολα.

«Δεν θα έπρεπε να είσαι στην απεξάρτηση τώρα;», τη ρωτά κυνικά ο παρουσιαστής.

Η σταρ είχε συμφωνήσει να μπει για 90 ημέρες στην απεξάρτηση, προκειμένου να αποφύγει τη φυλάκιση για τροχαίο ατύχημα στο οποίο είχε εμπλακεί την προηγούμενη χρονιά.

«Πρώτα από όλα για ποιο πράγμα κάνεις απεξάρτηση; Τι περιλαμβάνει η λίστα τους; Με τι δουλεύουν όταν μπαίνεις από την πόρτα;», τη ρωτά.

Και συνεχίζει: «Νομίζω, για να είμαι ειλικρινής, ότι είμαι πιο χαρούμενη όταν δουλεύω και πιο υγιής και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να συγκεντρωθώ στα πράγματα που αγαπάω, οπότε δεν πιστεύω ότι είναι κάτι κακό. Είναι ευλογία».

Όμως ο Λέτερμαν εξακολουθεί να πιέζει την ηθοποιό να μιλήσει για την απεξάρτησή της και τον «άσωτο» τρόπο ζωής της, παρά το γεγονός ότι εκείνη προσπαθεί να αποφύγει τις ερωτήσεις του, λέγοντάς του εν είδει αστείου ότι έχουν συζητήσει για αυτό το θέμα ξανά στο παρελθόν.

«Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για μια ταινία», του θυμίζει η Λόχαν. «Ας μείνουμε στη θετική πλευρά».

Αργότερα, τον βάζει στη θέση του: «Δεν μπορείς να αστειεύεσαι με αυτό, είναι πολύ κακό. Όχι, δεν θα το κάνεις αυτό. Δεν θα το κάνουμε αυτό. Πλέον η εκπομπή είναι δικιά μου».

Αν και η Λόχαν προσπάθησε να κρατήσει ανάλαφρες τις απαντήσεις της, ανά διαστήματα είναι εμφανές ότι τα «αστεία» του παρουσιαστή την κάνουν να δακρύζει.

This Lindsay Lohan interview on David Letterman in 2013 is horrifying to watch now. pic.twitter.com/lZxKVvbVB0

— 𝐭𝐫𝐞𝐲 𝐭𝐚𝐲𝐥𝐨𝐫 (@treytylor) February 13, 2021