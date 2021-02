Μοναδικός Μάνουελ Νόιερ. Ο Γερμανός τερματοφύλακας της Μπάγερν συνεχίζει με σπασμένα φρένα στο κορυφαίο επίπεδο, καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και μάλιστα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία!

Ο 34χρονος κατέφερε πριν από μερικές εβδομάδες να ξεπεράσει τον «θρύλο» του συλλόγου και του γερμανικού ποδοσφαίρου, Όλιβερ Καν, καθώς έπιασε κορυφή στην κατηγορία των περισσότερων ανέπαφων εστιών στην ιστορία της Bundesliga με 197.

Μετά το ιστορικό αυτό ρεκόρ, ο Νόιερ έφτασε σε ακόμη ένα ιδιαίτερο ρεκόρ που δεν έχει καταφέρει κανένας άλλος στο παρελθόν. Κόντρα στη Χέρτα, ο τερματοφύλακας των Βαυαρών έφτασε συνολικά τις 16 ανέπαφες εστίες απέναντι μόνο στην ομάδα του Βερολίνου. Κανείς άλλος τερματοφύλακας στην ιστορία της Bundesliga δεν έχει μπορέσει να κρατήσει τόσα «μηδέν» απέναντι σε μονάδα μία ομάδα.

16 – @Manuel_Neuer (@FCBayernEN) has kept 16 clean sheets vs. Hertha BSC, becoming the first keeper in #Bundesliga history to do so against a single opponent. Wall. #BSCFCB pic.twitter.com/bMSmmo9Dpc

— OptaFranz (@OptaFranz) February 5, 2021