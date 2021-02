Αναγεννημένος δείχνει ο Αντουάν Γκριεζμάν σε αυτό το ξεκίνημα του νέου έτους, καθώς ο Γάλλος έχει δηλώσει «παρών» σε πολλά από τα παιχνίδια που έχει δώσει η Μπαρτσελόνα τον Γενάρη του 2021.

Ο 29χρονος επιθετικός δείχνει εντελώς «μεταμορφωμένος» και μοιάζει να έχει βρει τον παλιό καλό του εαυτό που είχε στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Στα 9 πρώτα παιχνίδια που έχουν δώσει οι «μπλαουγκράνα» το 2021 ο Γάλλος έχει σκοράρει 5 γκολ και έχει δώσει και 4 ασίστ.

Μάλιστα, ήδη έχει καταφέρει να φτάσει των αριθμό τερμάτων που είχε σε ολόκληρο το 2020, όπου σε 19 αγώνες κατάφερε να σκοράρει μόλις πέντε φορές, κάτι που έχει καταφέρει να κάνει μόλις σε έναν μήνα το 2021…

Antoine Griezmann’s found his form in 2021 💥 pic.twitter.com/OqJt6KeziX

5 goals and 4 assists in January, @AntoGriezmann on 🔥 rn pic.twitter.com/Y5flXwKUjW

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 1, 2021