Υπήρξε συνειδητοποίηση εκ μέρους των θεσμών πως πλέον ο άνθρωπος χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του, δεδομένου πως όλα γίνονται με ..τροχούς και αυτή η κατάσταση επιβαρύνει την υγεία, αποδυναμώνει τον κοινωνικό ιστό και γενικώς είναι αρρωστημένη.

Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται πολλή δουλειά και αλλαγή κουλτούρας ώστε κάποτε ο άνθρωπος και η μητέρα Γη να ενωθούν ξανά με σκοπό την πολυπόθητη ισορροπία ανθρώπων και μηχανών ανά τετραγωνικά μέτρα και το περιβάλλον να αναπνεύσει.

Υπάρχει εν εξελίξει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που λέγεται μάλιστα Living Streets που ελπίζει να …σπάσουμε τη συνήθεια να είμαστε ο εαυτός μας και να γίνουμε κάποιοι άλλοι, πιο συνειδητοποιημένοι, πιο κοινωνικοί και πιο ανθρώπινοι. Στην Ελλάδα το πρόγραμμα αυτό τρέχει υπό την ευθύνη του δικτύου Βιώσιμων Πόλεων-έκαστος στο είδος του- ενός δικτύου ενεργού που έχει περισσότερα από 50 μέλη.

Το Living Streets εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της αστικής αναζωογόνησης και έχει ως αντικείμενο την πιλοτική μετατροπή πολυσύχναστων δρόμων σε διάφορα σημεία των πόλεων σε κοινωνικούς κόμβους.

Οι Δήμοι θα κλείσουν προσωρινά ένα δρόμο της επιλογής τους, με σκοπό να τους μετατρέψουν σε χώρους συνάθροισης πολιτών, ανταλλαγής ιδεών, ανάπτυξης κοινωνικών δραστηριοτήτων και προώθησης εναλλακτικών μορφών μετακίνησης (π.χ. με ποδήλατο), μέσω της μερικής ή ολικής απαγόρευσης κίνησης των οχημάτων.

Σημαντικός στόχος του Προγράμματος είναι η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στο χωροταξικό σχεδιασμό που θα οδηγήσει στην υιοθέτηση πολιτικών με επίκεντρο τον πολίτη και όχι το αυτοκίνητο. Επιπλέον, μακροπρόθεσμος στόχος είναι η περιοδική ή και μόνιμη πεζοδρόμηση των σημείων που θα επιλεγούν, καθώς η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος αποτελεί ευκαιρία για την εξοικείωση των πολιτών με την ιδέα της πεζοδρόμησης.

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Living Streets and Citizen Engagement in local energy and climate projects», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα (European Climate Initiative – EUKI) μέσω του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας.

Το Πρόγραμμα προβλέπει τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση της ιδέας του Living Streets στην Ελλάδα, στην Κροατία και στην Πορτογαλία. Συντονιστής του Προγράμματος είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων «Energy Cities», επικεφαλής του Γραφείου του Συμφώνου των Δημάρχων, και την υλοποίησή του έχει αναλάβει για την Ελλάδα η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ.

Στο πλαίσιο του έργου, πραγματοποιήθηκε στη Γάνδη του Βελγίου, το Φεβρουάριο του 2020, η εναρκτήρια συνάντηση του Προγράμματος, στην οποία συμμετείχαν στελέχη της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ και εκπρόσωποι από τους Δήμους Ελληνικού – Αργυρούπολης, Αιγιαλείας, Ανατολικής Σάμου, Ερμιονίδας, Ηγουμενίτσας, Κορινθίων και Φλώρινας.

Οι εκπρόσωποι των Δήμων ενημερώθηκαν για τον τρόπο υλοποίησης του έργου σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, που το έχουν ήδη ολοκληρώσει, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να το προσαρμόσουν στα δικά τους τοπικά πλαίσια. Εξίσου σημαντικό ήταν το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι των Δήμων κλήθηκαν να οραματιστούν την υλοποίηση του στην περιοχή τους, εξέφρασαν τις προσωπικές τους απόψεις για τις προκλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εφαρμογή, καθώς και για τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών.

Επιπλέον, αντάλλαξαν ιδέες για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και για το γεγονός ότι αυτό το Πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για μελλοντικές δράσεις στη χώρα μας.

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, ως υπεύθυνη για την υλοποίηση και εφαρμογή του Living Streets στην Ελλάδα, δημοσίευσε Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, με την οποία κάλεσε τους Δήμους – Μέλη της να υποβάλλουν αίτηση προς χρηματοδότηση. Οι αιτήσεις αξιολογήθηκαν και επιλέχθηκαν οι Δήμοι Ελληνικού – Αργυρούπολης και Κορινθίων , οι οποίοι θα χρηματοδοτηθούν με 20.000 € ο καθένας, προκειμένου να υλοποιήσουν το Living Streets στις πόλεις τους.

Ο γενικός διευθυντής του δικτύου Βιώσιμη Πόλη, Γιάννη Γεώργιζας θεωρεί πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια καλή αφετηρία να επαναπροσδιορίσουμε τις ζωές μας στη πόλη κερδίζοντας λίγο από τα χαμένο έδαφος ώστε να γίνουν περισσότερο φιλικές και ελκυστικές για δραστηριότητες, συναναστροφές και ξεγνοιασιά.

Αν μη τι άλλο το κίνητρο είναι υψηλό και τα οφέλη σημαντικά αφού έστω και για λίγες ημέρες ένας πολυσύχναστος δρόμος, θα ησυχάσει από κορναρίσματα και ήχους εξατμίσεων, θα κυκλοφορούν οι πεζοί με χαλαρή διάθεση και περισσότερο κέφι. Τι λέτε; Αξίζει τον κόπο να δοκιμάσουμε σε ευρεία κλίμακα μια άλλη προσέγγιση των ζωών μας;

Απομένει να δούμε στη πράξη την εφαρμογή του προγράμματος και να ανακαλύψουμε τα οφέλη του. Χιουμοριστικά θα λέγαμε πως η ….αντεπίθεση για πιο ανθρώπινες και φιλικές πόλεις μόλις ξεκίνησε.