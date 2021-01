Ο Ριζ Άχμεντ και ο Νικολάι Κόστερ Βαλντάου πρόκειται να πρωταγωνιστήσουν σε ένα νέο animation με τίτλο «Flee».

Η δανέζικη ταινία κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς (Sundance Film Festival) την ερχόμενη Παρασκευή.

Riz Ahmed will voice the new Sundance documentary ‘Flee’ in the film’s animated segments about a refugee.​ https://t.co/USKLnlQmoT

