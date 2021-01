Ένα νέο ντοκιμαντέρ του HBO με τίτλο «Fake Famous» συναντά τρεις επίδοξους influencers και καταγράφει την διαδρομή τους προς την ιντερνετική φήμη.

Όπως φανερώνει και ο τίτλος του, το ντοκιμαντέρ εστιάζει και στις πιο αμφιλεγόμενες μεθόδους που μπορούν να τους οδηγήσουν εκεί- από παραπλανητικές φωτογραφήσεις έως την αγορά ψεύτικων ακολούθων.

Σκηνοθέτης και δημιουργός του ντοκιμαντέρ είναι ο αρθρογράφος για θέματα τεχνολογίας, Nick Bilton. Η ταινία «εξερευνά τη βιομηχανία των influencers μέσω ενός καινοτόμου κοινωνικού πειράματος», σύμφωνα με το HBO.

Σε ένα τρέιλερ του «Fake Famous» που κυκλοφόρησε πρόσφατα, τους βλέπουμε να δημιουργούν περιεχόμενο για τους λογαριασμούς τους στο Instagram ποζάροντας σε ένα μάλλον ψεύτικο ιδιωτικό τζετ στο Λος Άντζελες.

Όταν αυτό δεν αποδεικνύεται αρκετό, εμφανίζονται να αγοράζουν «ψεύτικους φίλους» για να αυξήσουν τον αριθμό των ακολούθων τους. Αγοράζοντας ψεύτικους ακολούθους και στρατιές από bots οι νέοι «influencers» ανακαλύπτουν τα οφέλη αλλά και το κόστος του νέου τρόπου ζωής τους.

So you want to be famous?#FakeFamous, the true story of a social experiment that reveals what’s really happening behind-the-scenes of influencer fame, premieres February 2 at 9PM on @HBOMax. pic.twitter.com/vP7Thk3oGd

— HBO Documentaries (@HBODocs) January 21, 2021