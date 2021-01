Το δικό του μήνυμα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της Covid-19 έστειλε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, την ώρα μάλιστα που νοσοκόμα του παρείχε την πρώτη δόση του εμβολίου.

Μάλιστα, το μήνυμά του περιείχε ατάκες από την ταινία «Εξολοθρευτής» όπως, «έλα μαζί μου αν θέλεις να ζήσεις», (Come with me if you want to live).

«Θα επιστρέψω!», προφανώς για τη δεύτερη δόση του εμβολίου, σε τρεις εβδομάδες.

Ο υπερήρωας ταινιών δράσης και πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας εμβολιάστηκε στο Λος Άντζελες, δείχνοντας σε δύσπιστους και συνωμοσιολόγους ότι ακόμη και μια προσωπικότητα σκληρή σαν τη δική του στις ταινίες και τη σωματική διάπλαση πρέπει να εμβολιαστεί κατά του κοροναϊού.

Με τη μάσκα του να κρύβει το στόμα και τη μύτη, αλλά όχι το ζωηρό και πειστικό βλέμμα του, «Εξολοθρευτής» έκλεψε την παράσταση!