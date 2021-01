Το όνομα (ή ίσως το brand;) «Ντόναλντ Τραμπ» είναι βέβαιο ότι ανήκει σε εκείνα που η ανθρωπότητα δεν θα ξεχάσει, όσες γενιές και αν περάσουν. Πριν την εκλογή του το 2016, πολλά από τα συμβάντα της πυκνής τετραετίας της προεδρίας του θα έμοιαζαν αδιανόητα. Και αυτό είναι σίγουρα ένα από τα μεγαλύτερα κατορθώματά του: Η ικανότητα να παράγει ειδήσεις με τέτοια ταχύτητα, ώστε το κάθε τεράστιο σκάνδαλο να σβήνει πίσω από το επόμενο, μέχρι να μην έχει πια την παραμικρή σημασία.

Άλλη μια «πρωτοτυπία» του ως προέδρου, αφορά φυσικά τη δημόσια παρουσία του. Σε αντίθεση με το συνηθισμένο image του ψύχραιμου, αποστασιοποιημένου ηγέτη, ο Τραμπ ποτέ δεν δίσταζε να πάρει θέση για τα τεκταινόμενα, μέσα από εμπρηστικά μηνύματα στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα. Και αυτό που φάνταζε γκροτέσκο στις πρώτες στιγμές της εξουσίας του, έγινε αναμφίβολα τρομακτικό με το ξέσπασμα των συνταρακτικών γεγονότων της Τετάρτης.

Οι «αφιλτράριστες» αναρτήσεις του Τραμπ, που μάλλον είναι πολύ καλύτερα μελετημένες από ό,τι μοιάζουν με την πρώτη ματιά, οδήγησαν εντέλει στην εισβολή των οπαδών του στο Καπιτώλιο, ο απολογισμός της οποίας μέχρι στιγμής μετρά πέντε νεκρούς, και έφεραν τον αποκλεισμό του από τα κοινωνικά δίκτυα. Οι ειδικοί, όμως, υποστηρίζουν ότι το κλείσιμο αυτών των δημόσιων βημάτων ήρθε πολύ αργά, αφού πρώτα έθρεψε το τέρας του φασισμού, των θεωριών συνωμοσίας και του τυφλού μίσους προς τα ΜΜΕ που θόλωσε τις γραμμές της πραγματικότητας σε τέτοιο βαθμό, ώστε να απαιτείται πολύς καιρός για την αποκατάσταση έστω και μέρους της εμπιστοσύνης των πολιτών των ΗΠΑ, αλλά και του υπόλοιπου πλανήτη στην ενημέρωση.

«Δολοφονήστε τα ΜΜΕ». Αυτό το μήνυμα είχαν χαράξει σε μια πόρτα του Καπιτωλίου λίγο μετά την εισβολή οι υποστηρικτές του Τραμπ. Σε κάθε γωνιά του ιστορικού κτιρίου, δημοσιογράφοι προσπαθούσαν να αποφύγουν τις επιθέσεις, καθώς το εξαγριωμένο πλήθος κατέστρεφε τον εξοπλισμό τους. Ταυτόχρονα, η αστυνομία που κατά τις πρώτες στιγμές της επίθεσης είχε τηρήσει μια μάλλον χαλαρότερη στάση σε σχέση με εκείνη που είχε επιδείξει στις κινητοποιήσεις του Black Lives Matter στη διάρκεια του καλοκαιριού, προσήγαγε αναίτια δύο ρεπόρτερ της Washington Post, οι οποίοι αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι.

«Έχω ακούσει πάρα πολλούς συναδέλφους και φίλους δημοσιογράφους που ήταν στο Καπιτώλιο ή γύρω από αυτό σήμερα, να λένε ότι είναι «καλά». Αυτό είναι ψέμα. Δεν είναι καλά, απλώς σπρώχνουν στο περιθώριο τη σωματική και ψυχική τους ασφάλεια για να εστιάσουν στην ιστορία που εκτυλίσσεται μπροστά τους, επειδή ένας από τους σημαντικότερους κανόνες της δημοσιογραφίας είναι ότι η ιστορία δεν έχει να κάνει με σένα. Απλώς σας παρακαλώ να το θυμάστε αυτό και να μην απειλείτε τις ζωές τους, σας ικετεύω».

I have heard from so many journalist friends/colleagues who were at or around the Capitol today that they are “fine”. This is a lie.

