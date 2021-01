Η πρώτη αντίδραση της Τουρκίας στην επίθεση των εξαγριωμένων διαδηλωτών στο Καπιτώλιο, ξεσήκωσε σχόλια στο Διαδίκτυο, αλλά και στην παγκόσμια πολιτική σκηνή καθώς καλούσε όλες τις αμερικανικές δυνάμεις να… λογικευτούν και να ακολουθήσει το δικό της δημοκρατικό παράδειγμα

«Παρακολουθούμε με προσοχή τις εσωτερικές εξελίξεις που συμβαίνουν στις ΗΠΑ και ακολουθούν την εκλογική διαδικασία, που έφεραν την εισβολή διαδηλωτών στο Καπιτώλιο» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, προσθέτοντας πως «καλούμε όλα τα κόμματα των ΗΠΑ να παραμείνουν πιστοί στο κοινό καλό. Πιστεύουμε πως οι ΗΠΑ θα καταφέρουν να ξεπεράσουν αυτή την πολιτική κρίση με ώριμη συμπεριφορά»

We follow the events in the USA with concern and invite the parties to calmness. We believe that problems will always be solved within law and democracy. As Turkey, we have always been in favor of the law and democracy and we recommend it to everyone.

