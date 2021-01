Την πλάτη στον άλλοτε ισχυρό ηγέτη των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γύρισαν οι ευρωπαϊοί ηγέτες καταδικάζοντας με δηλώσεις τους τα σημερινά επεισόδια εισβολής στο Καπιτώλιο με συνέπεια να ακυρωθεί η εκλογή του Τζο Μπάιντεν.

Σύσσωμη η Ευρώπη δήλωσε σοκαρισμένη με τα όσα διαδραματίστηκαν τόσο εκτός όσο και εντός του Καπιτωλίου, χαρακτηρίζοντας τα όσα συνέβησαν ως πρωτοφανή επίθεση κατά της δημοκρατίας.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες σημείωναν με νόημα στα μηνύματα τους για ειρηνική μετάβαση της εξουσίας στον Τζο Μπάιντεν, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη τους στους αμερικανικούς θεσμούς.

«Πιστεύω στη δύναμη των θεσμών και της δημοκρατίας των ΗΠΑ» τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και σημείωσε ότι «η ειρηνική μετάβαση της εξουσίας βρίσκεται στον πυρήνα».

Ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε τις εκλογές».

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του ως τον επόμενο Πρόεδρο των ΗΠΑ» κατέληξε.

I believe in the strength of US institutions and democracy. Peaceful transition of power is at the core. @JoeBiden won the election.

I look forward to working with him as the next President of the USA. https://t.co/2G1sUeRH4U

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 6, 2021