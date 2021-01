Τη στιγμή που αστυνομικοί λένε στους γερουσιαστές της Ολομέλειας πως πρέπει να διακόψουν τη συνεδρίαση για την επικύρωση της ήττας του Μπάιντεν μετέδωσε ο All Jazeera.

Χαρακτηριστικό είναι το βλέμμα του Γερουσιαστή που ενώ μιλούσε στο βήμα, ρίχνει μία απορημένη ματιά προς το κοινό και αμέσως μετά κλείνει τα χαρτιά του και αποχωρεί από την αίθουσα.

Το ίδιο φυσικά έκαναν και οι υπόλοιποι γερουσιαστές καθώς και ο Μάικ Πένς ο οποίος φυγαδεύτηκε.

Watch the moment when pro-Trump protesters stormed the US Capitol as lawmakers were voting on certifying Joe Biden’s presidential win. pic.twitter.com/CpiJkRq4pR

— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 6, 2021