Φωτογραφίες-ντοκουμέντα αποδεικνύουν πως οι οπαδοί του Τραμπ που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο δεν είχαν πρόθεση μόνο να παρεμποδίσουν την διαδικασία επικύρωσης της νίκης του Τζο Μπάιντεν.

A Trump supporter carries a podium around the U.S. Capitol after protesters breached the Capitol Building during a joint session of #Congress in Washington, DC 📷: @WinMc pic.twitter.com/lsF7wg6BI5 — Getty Images News (@GettyImagesNews) January 6, 2021

Είχαν σκοπό να προκαλέσουν, φθορές, να κλέψουν και να κάνουν χαβαλέ στο ιερό σπίτι της Δημοκρατίας, το Καπιτώλιο.

Extremist who took over Nancy Pelosi’s office, per Fox News. pic.twitter.com/byRnH8U93n — Ryan Lizza (@RyanLizza) January 6, 2021

Όπως φαίνεται και από τις εικόνες, ένας οπαδός δεν δίστασε να κλέψει ακόμη και το βήμα από την αίθουσα των συνεδριάσεων.

Among the terrorists invading Capitol today was a man (left) wearing a sweatshirt saying, “Camp Auschwitz”:@mikedebonis pic.twitter.com/NxhjdPqXBG — Michael Beschloss (@BeschlossDC) January 7, 2021

Μάλιστα δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αφού μπήκαν άρχισαν να βγάζουν selfies μέσα στην αίθουσα με τους ιστορικούς πίνακες.

Μερικοί δεν σεβάστηκαν καν το γεγονός πως πολλοί ήταν τραυματίες, ενώ μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και μπούκαραν στα γραφεία των γερουσιαστών έβαλαν το πόδι τους πάνω στο γραφείο τους και το έπαιξαν… δήθεν αφεντικά.

Electoral college ballots rescued from the Senate floor. If our capable floor staff hadn’t grabbed them, they would have been burned by the mob. pic.twitter.com/2JCauUIlvg — Senator Jeff Merkley (@SenJeffMerkley) January 6, 2021