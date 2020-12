Ένα χριστουγεννιάτικο στολίδι στάθηκε αφορμή για να προκαλέσει σάλο στα social media η διάσημη ηθοποιός Τζένιφερ Άνιστον.

Όπως πολλές διασημότητες, η Τζένιφερ Άνιστον δεν θα μπορούσε να μην κάνει αναρτήσεις στα social media σε σχέση με το πνεύμα των γιορτών.

Ωστόσο η Τζένιφερ Άνιστον με μία δική της δημοσίευση κατάφερε άθελα της να δημιουργήσει κύμα αντιδράσεων στον κόσμο των social media.

Συγκεκριμένα, η 51χρονη ηθοποιός του Χόλιγουντ δημοσίευσε μια φωτογραφία ενός αναμνηστικού στολιδιού για το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο έγραφε:

«Η πρώτη μας πανδημία 2020″.

Η φράση και το όλο concept προκάλεσε οργή στους χρήστες των μέσω κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι την κατηγόρησαν για έλλειψη ευαισθησίας στο θέμα του κοροναϊού.

Τα σχόλια που δέχτηκε, έκαναν λόγο για ειρωνεία από τη μεριά της ηθοποιού και ανέφεραν πως δεν θα έπρεπε να θεωρείται «επέτειος» ο ένας χρόνος από την έναρξη της πανδημίας.

‘Sarcastic or not, this pandemic has directly attributed to the LOSS OF JOBS, HOUSING, AND ENTIRE F*CK*NG FAMILIES. making the best of a rough situation is absolutely fine, but downplaying the severity of a F*CK*NG PANDEMIC is unacceptable,’ F*CK U #JenniferAniston ignorant B*TCH pic.twitter.com/BgCL3yduwH — JudyJu (@judyju18) December 26, 2020

Ωστόσο, κάποιοι έσπευσαν να την υποστηρίξουν, αναφέροντας πως το ζήτημα έλαβε χωρίς λόγο τεράστιες διαστάσεις και πως δεν είναι σαφές αν πρόκειται για στολίδι στο δικό της σπίτι ή αν ήταν καλεσμένη κάπου αλλού.

Επίσης, οι θαυμαστές της μοιράστηκαν προηγούμενες αναρτήσεις της σχετικά με την πανδημία, όταν ζητούσε από τον κόσμο να στηρίξουν τις μικρές επιχειρήσεις που περνούσαν δύσκολα λόγω του lockdown.

Τέλος, αρκετοί ανέφεραν πως προφανώς επρόκειτο για χιούμορ και ότι πολύς κόσμος φέτος είχε χιουμοριστικά στολίδια σχετικά με την πανδημία.

Everyone hating on #JenniferAniston because of a damn ornament??! Maybe she’s using it as a reminder of how quickly life can change. Jeez some people are so triggered! pic.twitter.com/XMNlUtnJUF — **Lux** (@Lucy_2287) December 26, 2020

If you’re upset about Jennifer Aniston’s ornament Instagram story – let’s not forget how she plugged small businesses to try to help them in a hard time, and urges people to wear masks in pretty much every post she makes…. #jenniferaniston pic.twitter.com/sZJMC8ACJ8 — anna (jennifer aniston fan) (@fanistonlife) December 26, 2020

the people who thinks shes celebrating covid. have yall seen these #JenniferAniston pic.twitter.com/yeHmmoa16r — 𝘓🤍 (@jenanistonl0ve) December 28, 2020