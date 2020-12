Ο CR7 αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του 21ου αιώνα στην τελετή των βραβείων Globe Soccer Awards που έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής στο «Ντουμπάι» αλλά και καλύτερος παίκτης για το 2020.

Όπως όμως αναφέρει η «Tuttosport», ο CR7 μαζί με τον μάνατζέρ του, Ζόρζε Μέντες, θεώρησαν άδικο να μην πάρει το βραβείο ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι μετά την απίθανη σεζόν που πραγματοποίησε πετυχαίνοντας 55 γκολ κι έτσι αποφάσισαν να παραχωρηθεί η διάκριση σ’ εκείνον.

Αν μη τι άλλο τρομερή κίνηση…

🇵🇱 Robert Lewandowski is named the Player of the Year for the first time at the #GlobeSoccer Awards 👏 pic.twitter.com/umcqXvpFhY

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) December 27, 2020